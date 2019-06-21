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Орешкин заявил об отсутствии угрозы рецессии экономики в ближайшее время

Министр экономического развития Максим Орешкин не ждет рецессии в российской экономике в ближайшей перспективе, несмотря на снижение роста ВВП в мае до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле, передает «Интерфакс».

Орешкин подчеркнул, что в мае на экономическом росте сказался календарный фактор – длинные праздники. Он пояснил, что месячные данные ВВП всегда волатильны, следует обратить внимание на показатели III квартала, которые будут важны с точки зрения годовой динамики. «Рецессия – это устойчивое снижение, видное по большому количеству индикаторов. Пока вряд ли», – отметил он. Министр также добавил, что в июне рост ВВП будет выше, чем в мае.

На ПМЭФе Орешкин заявил, что неконтролируемый рост потребительского кредитования является одним из основных рисков для российской экономики, способных привести в итоге к рецессии. Он объяснял, что основная часть кредитов приходится на домохозяйства, которые выплачивают по ним более 40% ежемесячного дохода. Тогда с министром не согласилась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, темп роста потребкредитования не выше, чем ипотечного, так что ситуация не является критической. Во время прямой линии президент Владимир Путин призвал ЦБ обратить внимание на риск закредитованности населения, потому что «нам не нужно надувать в экономике этих пузырей».