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ЦБ: замедление кредитования поможет устойчивому росту экономики

Замедление роста необеспеченного потребительского кредитования будет способствовать более устойчивым темпам роста российской экономики, говорится в докладе ЦБ.

На сегодняшний день потребкредитование в существенной степени способствует росту потребления и экономики, утверждает регулятор. По оценкам ЦБ, рост ВВП в I квартале 2019 г. мог бы снизиться до нуля при отсутствии такой поддержки. Для того чтобы обеспечить дальнейший положительный вклад потребкредитования в экономический рост, важно обеспечить рост доходов населения за счет роста экономики и производительности труда.

Если рост кредитов будет ограничен, в краткосрочном периоде это приведет к снижению его вклада в экономику, отмечается в докладе. Однако это будет способствовать большей устойчивости банковского сектора,что приведет к более устойчивым темпам экономического роста в долгосрочном периоде.

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов называл рост потребкредитования одной из причин снижения доходов населения. На Петербургском международном экономическом форуме министр экономического развития Максим Орешкин назвал неконтролируемый рост потребкредитования одним из основных рисков для российской экономики. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина с ним не согласилась. По ее словам, темпы роста потребкредитования не выше ипотечного, поэтому ситуация не является критической и не несет рисков для экономики страны.

В июне президент России Владимир Путин впервые выразил обеспокоенность по поводу закредитованности населения. Он призвал ЦБ обратить на это внимание, подчеркнув, что «нам не нужно надувать в экономике этих пузырей».