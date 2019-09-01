Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
Как объяснила министр финансов Магдалена Андерссон, дополнительные средства нужны бюджету страны, чтобы компенсировать возрастающие затраты на оборону. По ее оценке, к 2022 г. налог для банков может принести Швеции около $508 млн.
Банки создают экономические риски, поэтому Минфин посчитал разумным увеличить налоговую нагрузку именно на кредитные организации, пояснила Андерссон. В случае кризиса правительство взамен окажет им необходимую помощь, добавила министр.
Заявление было сделано на фоне сообщений о планах шведского правительства нарастить расходы на оборону с 1 до 1,5% ВВП к 2025 г. Власти объясняют необходимость этого шага растущей угрозой со стороны России.