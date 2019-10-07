Новости
Экономика
Новости

Власти предложили максимальный с 2015 года рост налогов для малого бизнеса

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минэкономразвития предложило проиндексировать в 2020 г. налоги, которые платит малый бизнес. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, коэффициент-дефлятор для единого налога на вмененный доход (ЕНВД) составит 2,009, для патентов – 1,592, для торгового сбора – 1,382. При прочих равных условиях в следующем году они вырастут на 4,9%, подсчитал РБК. Для ЕНВД это будет самым значительным повышением с 2015 г., когда этот налог вырос на 7,5%. В 2018 г. эти налоги выросли на 2,5%.

Минэкономразвития устанавливает коэффициенты ежегодно. При их расчете ведомство должно учитывать изменение потребительских цен на товары в России в предыдущем году, отмечается в Налоговом кодексе. При этом власти имеют право не учитывать инфляцию. Например, в 2016–2017 гг. индексация ЕНВД была заморожена.

ЕНВД – это самый популярный налоговый режим в секторе малого бизнеса, отметила в разговоре с РБК эксперт компании – разработчика онлайн-сервисов для бухгалтерии и бизнеса «СКБ Контур» Наталья Никитченко. По ее мнению, очередное повышение этого налога может выбить часть предпринимателей из колеи. Особенно негативно рост налоговой нагрузки скажется на работе предпринимателей в сфере торговли, считает вице-президент «Опоры России» Вячеслав Корочкин.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

Альфа-банк разместил субординированные евробонды на $400 млн

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Альфа-банк закрыл книгу заявок для размещения выпуска срочных субординированных еврооблигаций на $400 млн, сообщила пресс-служба банка. Колл-опцион предусмотрен через 5,5 года, погашение – через 10,5 года, ставка купона на первые 5,5 года – 5,95% годовых с выплатой раз в шесть месяцев.

Полученные средства банк планирует использовать для наращивания кредитного портфеля.

Альфа-банк не единственный крупный российский банк, который в этом году привлек средства в капитал на фоне ужесточения требований ЦБ к розничному кредитованию. В июне TCS Group, в которую в том числе входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование», привлекла $300 млн, разместив в ходе SPO бумаги по $18.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Экономика
Новости

РЭЦ спрогнозировал резкий рост экспорта крепкого алкоголя из России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Экспорт крепкого алкоголя из России, и прежде всего водки, может вырасти в ближайшие годы со $150 млн до $500 млн благодаря поправкам в Бюджетный и Налоговый кодексы, которые вступят в силу с 2020 г., говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, «дочка» ВЭБ.РФ).

Речь идет о законопроекте, подписанном президентом Владимиром Путиным 1 октября. После вступления закона в силу производители крепкого алкоголя, игристых вин и пива смогут получить государственную поддержку по проектам, связанным с экспортом. Речь идет о субсидировании процентной ставки по кредитам, субсидиях на перевозку продукции и ее экспорт.

По данным РЭЦа, экспорт водки в мире составляет около $40 млрд, из них 1/3 – бренды русского происхождения, но российский экспорт составляет около $150 млн. По итогам 2018 г. экспорт водки из России вырос на 11%. Это около 7% от общего российского производства и примерно 6% от мирового потребления. Ключевыми экспортерами крепкого алкоголя под брендами русского происхождения являются Великобритания, Франция, Германия, США и Израиль, говорится в сообщении РЭЦа.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Немецкая компания проката самокатов привлекла $60 млн инвестиций

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Немецкий стартап Tier Mobility, специализирующийся на прокате электросамокатов, смог привлечь $60 млн инвестиций в первом раунде, сообщается на сайте компании. Крупнейшим инвестором стал фонд из ОАЭ Mubadala Capital.

Tier Mobility – созданный в 2018 г. в Берлине стартап, занимающийся разработкой решений в сфере микромобильности. По данным самой компании, за 11 месяцев работы на ее самокатах было совершено уже 10 млн поездок в 40 городах, например в Париже, Осло и Абу-Даби. Tier Mobility – главный конкурент американских Lime и Bird, крупнейших игроков на рынке аренды самокатов.

Инвестиции Tier собирается направить на дальнейшее расширение сети собственных станций проката в странах Европы и Азии, говорится в сообщении компании.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Volvo создаст с китайской компанией совместное производство двигателей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Шведский производитель легковых автомобилей Volvo Cars и китайский Geely планируют создать совместную компанию для объединения производства двигателей, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на генерального директора Volvo Cars Хокана Самуэльссона.

По его словам, компания будет поставлять 2 млн дизельных и бензиновых двигателей в год по сравнению с 600 000, которые Volvo производит сегодня. Создание независимого поставщика позволит компании сократить расходы при производстве электродвигателей, рассказал Самуэльссон. Слияние планируется завершить в 2020 г.

Ожидается, что к 2025 г. половина мировых продаж компании составят электромобили, а другая – автомобили с гибридным двигателем. По данным компании, на предприятии будут работать около 3000 сотрудников Volvo и 5000 сотрудников Geely. Сокращения не планируются, говорится в сообщении на сайте Volvo.

В феврале шведский автопроизводитель Polestar (принадлежит Volvo Cars и Geely) представил первую полностью электрическую модель – Polestar 2. В компании заявили, что по цене и дальности поездки автомобиль станет конкурентом Tesla Model 3.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Суд обязал Трампа передать налоговые декларации прокурору

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа передать свои налоговые декларации за последние восемь лет окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу, передает The New York Times. Адвокаты президента уже обжаловали решение, и апелляционный суд согласился его временно заблокировать.

Суд отклонил аргумент Трампа о том, что в отношении действующих президентов не может проводиться уголовное расследование. Он посчитал его «противоречащим структуре власти страны и конституционным ценностям». Президенты, их семьи и бизнес не могут быть выше закона, говорится в решении суда.

Вэнс занимается расследованием возможных нарушений, которые могли быть допущены, когда адвокат президента Майкл Коэн заплатил бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниэлс) за молчание об интимной связи с Трампом. Президент это отрицает. В конце августа прокурор потребовал, чтобы фирма Mazars, которая занималась бухгалтерской отчетностью Трампа, предоставила его налоговые декларации с 2011 г.

Трамп подал иск к Вэнсу с требованием признать его действия незаконными. Его адвокаты заявили, что публикация налоговых деклараций нанесет президенту «непоправимый вред». The New York Times отмечает, что, даже если Вэнсу удастся получить эти документы, они не станут автоматически публичными. Они будут защищены тайной следствия до тех пор, пока не станут доказательством в уголовном деле.

Трамп еще во время предвыборной кампании отказался публиковать свои налоговые декларации. Конгрессмены-демократы просили раскрыть эти документы, но в начале мая министр финансов Стивен Мнучин отклонил их просьбу. Позже суд в Вашингтоне разрешил американским законодателям запросить соответствующие документы у Mazars.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Путин проиндексировал зарплату себе и Медведеву на уровень инфляции

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин проиндексировал с 1 октября зарплату себе и премьеру Дмитрию Медведеву на уровень инфляции по итогам 2018 г. – 4,3%. Об этом говорится в соответствующем указе президента.

На эту же величину проиндексированы оклады руководителей Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы. Путин также увеличил на 4,3% зарплаты руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал индексацию зарплат президента, премьера и силовиков плановой, передает «РИА Новости».

В прошлом году Путин, согласно декларации о доходах, заработал 8,65 млн руб. В собственности президента – квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м. В пользовании также находится квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. Путину принадлежат два раритетных автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».

Медведев заработал в 2018 г. 9,9 млн руб., свидетельствует его декларация о доходах. Среди имущества премьера – квартира площадью 367,8 кв. м, автомобили «ГАЗ-20» и «ГАЗ-21» и арендованный на 49 лет участок площадью 4700 кв. м. Жена премьера декларировала в прошлом году два машино-места (16,2 и 16,3 кв. м), квартиру в безвозмездном пользовании (367,8 кв. м) и автомобиль Volkswagen Golf.

Любимые автомобили российских чиновников

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Курьеры Ozon в Санкт-Петербурге прекратили забастовку

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Курьеры службы доставки интернет-магазина Ozon в Санкт-Петербурге вернулись к работе, сообщила «РИА Новости» пресс-служба компании.

Руководство компании и инициативная группа курьеров утром 7 октября встретились и подписали протокол об изменениях в процессах. Проблему с некорректными начислениями заработной платы Ozon пообещал устранить в этот же день, еще шесть из восьми пунктов «быстрого списка вопросов» компания выполнит в течение недели.

Около 40 курьеров Ozon в Санкт-Петербурге 5 октября отказались выходить на работу, сообщала «Фонтанка». Причиной забастовки стали некорректно начисленные зарплаты: сотрудники недополучили от 5000 до 15 000 руб. По словам участников забастовки, летом в компании сменилась система, которая рассчитывает полагающееся курьеру деньги, и уже третий месяц подряд она дает сбои. В Ozon подтвердили, что заказы в прошедшие выходные могли быть доставлены не вовремя, и пообещали предоставить компенсацию за задержку.

Политика
Новости

У Мосгорсуда задержали бывших фигурантов «московского дела»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Возле здания Мосгорсуда задержали бывших фигурантов «московского дела» Владислава Барабанова и Алексея Миняйло, сообщил телеканал «Дождь». В этом суде рассматривалась апелляция на приговор другому участнику дела – Даниле Беглецу. По информации издания, Миняйло стоял у здания суда с одиночным пикетом. Уточняется, что задержанных повезли в ОВД «Преображенское».

Мосгорсуд оставил приговор Беглецу без изменений. Ранее он был приговорен к двум годам колонии за применение насилия к представителю власти. Беглец утверждал, что приехал в центр Москвы 27 июля на деловую встречу. Он стал очевидцем задержания и избиения участника несогласованной акции протеста. Беглец потянул за руку сотрудника правоохранительных органов, чем, по версии следствия, причинил ему физическую боль. Он признал вину, его осудили на два года колонии.

Владислав Барабанов был задержан по делу о массовых беспорядках, как и Алексей Миняйло. С них впоследствии сняли обвинения.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Новак посоветовал забыть о нефти за $100

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В долгосрочной перспективе цены на нефть останутся на текущем уровне в $50 за баррель, сообщил в интервью Reuters министр энергетики России Александр Новак. По его словам, о ценах на нефть в $100 можно забыть.

«Все про $100 давно забыли. Мы живем, исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены – $50. Бюджет в 2019-м у нас сверстан исходя из цены $43–45 за баррель», – сказал министр.

Впервые более чем за год цена барреля нефти марки Brent упала ниже $100 8 сентября 2014 г. Потом нефтяные котировки продолжили падать, к концу года стоимость барреля Brent опустилась ниже $60. По данным на 7 октября, его стоимость варьируется между $58 и $59. По словам Новака, падение добычи нефти в Иране и Венесуэле не сможет значительно повлиять на рост цен, так как падение добычи замещается ее ростом в США и ряде других стран.

Россия сокращает добычу нефти в тандеме с ОПЕК с 2017 г. Это позволило удержать цены на уровнях, стимулирующих инвестиции в новые месторождения, сказал министр. По его словам, если не менять налоговую систему и не стимулировать разработку действующих месторождений, в Западной Сибири и Арктике, уже через несколько лет мы не сможем поддерживать существующий уровень добычи.

Политика
Новости

Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Новосибирске около Хилокского рынка на улице Малыгина произошла массовая драка, в результате пострадал один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону. Конфликт произошел около 15.00 (11.00 мск), предположительно на бытовой почве, уточнил он.

«Интерфакс» со ссылкой на источник уточняет, что сотрудники правоохранительных органов задержали 50 человек. Очевидцы в соцсетях сообщили также, что драка сопровождалась стрельбой. После конфликта на место прибыли бойцы ОМОНа и СОБРа, а сотрудники ГИБДД перекрыли движение. По данным источника агентства, оружие применили не участники драки, а участковый – он сделал предупредительный выстрел.

Причиной драки стал конфликт двух торговцев, один из которых не платил другому за аренду склада, рассказал изданию «Тайга.инфо» информированный источник. Официального подтверждения этой информации пока нет.

На Хилокском оптово-розничном рынке, одном из крупнейших в Новосибирске, торгуют фруктами и овощами, продукты отсюда развозят по магазинам Новосибирска и всей Новосибирской области.

Финансы
Новости

ВС отправил на пересмотр спор об оплате услуг юристов АСВ из конкурсной массы банков

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России по жалобе одного из кредиторов Пробизнесбанка отправила на новое рассмотрение спор о допустимости выплат консультантам в зависимости от поступлений в конкурсную массу банкрота, сообщает «Интерфакс».

Кредитор-заявитель – ООО «Автоцентр» – дошел до Верховного суда из-за принципиальной позиции: Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не должно платить нанятым юристам процент от поступивших в конкурсную массу средств.

Пробизнесбанк в 2015 г. был лишен лицензии и признан банкротом. Тогда же АСВ привлекло к конкурсному производству юридическую фирму «Кворум дебт менеджмент групп» (впоследствии права и обязанности по договору перешли к Московской коллегии адвокатов «Кворум»). По договору юристы получали по 8,5 млн руб. в месяц плюс 15% от фактически поступивших денег в конкурсную массу. К концу 2017 г. «Кворум» получил 312,9 млн руб. переменного вознаграждения, указано в иске, эти выплаты и оспаривает «Автоцентр», выяснили ранее «Ведомости».

«Автоцентр» счел, что переменная часть вознаграждения консультантов представляет собой «гонорар успеха», который выплачивается юристам в случае достижения положительного результата в судебном споре. Такого рода премирование недопустимо в процедурах банкротства, указывал заявитель. Предыдущие три инстанции отказали компании в удовлетворении требований.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow