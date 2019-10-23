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Руководитель ПФР заявил об отсутствии средств на индексацию пенсий работающим

Председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов во время выступления в Госдуме заявил, что для возобновления индексации выплат работающим пенсионерам в 2020 г. потребуется 368 млрд руб. (трансляция велась на сайте нижней палаты парламента). По словам Дроздова, сейчас у ПФР нет таких денег.

По данным ПФР, на 1 января 2019 г. общая численность пенсионеров составляла 43,8 млн человек, из них работающих – 9,6 млн. В 2018 г. организация оценивала затраты на возобновление индексации в 200 млрд руб.

В этом году в России началась пенсионная реформа. Власти постепенно повышают пенсионный возраст до 65 лет мужчинам и до 63 – женщинам, с шагом полгода в год. Взамен пенсии неработающим пенсионерам индексируются ускоренными темпами: в соответствии с трехлетним бюджетом ПФР в 2019 г. – на 7%, в 2020 и 2021 гг. – на 6,6 и 6,3%. По расчетам правительства, это в среднем обеспечит пенсионерам прибавку к пенсии в 1000 руб. ежегодно.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля поставил задачу, чтобы все пенсии и единые денежные выплаты были проиндексированы сверх прожиточного минимума пенсионеров. Кроме того, он дал поручение досчитать и пересчитать те пенсии, которые были получены в начале года. В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 г. правительство планирует проиндексировать страховые пенсии на 6,6%, а социальные – на 7%. По ее словам, средний размер пенсии в 2020 г. составит около 15 000 руб., а средний размер страховых пенсий по старости у неработающих пенсионеров – 16 400 руб.