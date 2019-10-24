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Экономика
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ФТС проведет свой опрос по методике Doing Business

Ведомости
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Федеральная таможенная служба (ФТС) совместно с деловыми организациями до конца года планируют провести независимый от Всемирного банка опрос бизнеса по методике Doing Business в части таможни, сообщил первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов на международном таможенном форуме.

По словам Давыдова, Всемирный банк не учитывает реальные сроки пересечения границ. Полтора года назад, например, отменен приказ Минтранса о том, что контейнер должен за 48 часов доставляться в порт, но его все равно учитывают в тех 66 часах, которые рассчитывает Всемирный банк. Давыдов рассказал, что опрос планируется провести до конца года. Его проведут Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «ОПОРА России». ФТС будут доступны только данные по итогам опроса. «Ведомости» ожидают комментарии от большой четверки бизнес-объединений.

ФТС проводила с бизнесом консультации, где предлагала провести внутренний анализ, чтобы понять, почему международная торговля в рейтинге уже второй год на месте, подтверждает собеседник в одном из бизнес-сообществ. По его словам, наверняка сейчас такие обсуждения пойдут в правительстве. «Наверное, нас рано сравнивать с Германией или Сингапуром, например, но есть выше нас в рейтинге страны, чье место мы могли бы занять», – сказал он. Собеседник уверен, что несколько лет назад рейтинг, возможно, и отражал реальное положение, но после принятия нового Таможенного кодекса и ряда изменений в национальном законодательстве, активного перевода администрирования в электронный формат – вряд ли.

За год Россия поднялась в рейтинге Doing Business Всемирного банка на три позиции – до 28-го места из 190. Россия улучшила место только по двум показателям. По доступу к электросетям Россия выросла в рейтинге вверх на пять позиций – до 7-го места. А по получению разрешения на строительство поднялась с 48-го до 26-го места. В 2012 г. президент Владимир Путин поручал подняться со ­120-го до 20-го места за шесть лет. Теперь поручено взять рубеж хотя бы к 2024 г.

Новости СМИ2
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Бизнес
Новости

Сечин усомнился в надежности поставок нефти Saudi Aramco

Ведомости
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что атаки дронов на нефтяные объекты саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco дают повод переоценить роль Саудовской Аравии как безусловно надежного поставщика, передает корреспондент «Ведомостей». По словам Сечина, к категории так называемых «хрупких» поставщиков можно отнести уже не только традиционную пятерку стран (Иран, Венесуэла, Ливия, Ирак, Нигерия), но и Саудовскую Аравию.

Сечин сообщил, что действия России в Сирии заставили поменять дислокацию часть боевиков-террористов, вытеснив их в соседние страны, в том числе в Ирак. Предполагается, что это они инициировали недавнюю атаку на нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии, сказал он на XII Евразийском экономическом форуме. В результате нападения в стране было временно заблокировано не менее половины добычи, что дает повод переоценить роль Саудовской Аравии как безусловно надежного поставщика нефти, сказал он. По оценкам Сечина, при том что Саудовская Аравия смогла восстановить добычу примерно за неделю, эта неделя обошлась стране почти в $2 млрд.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись атаке дронов 14 сентября. После этого компания сократила добычу более чем вдвое. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские боевики, но Вашингтон и Эр-Рияд обвинили в произошедшем Иран. Тегеран отвергает обвинения в нападениях.

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Экономика
Новости

Титов предложил провести налоговую амнистию для малого бизнеса

Ведомости
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил провести амнистию для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Об этом он заявил на первом заседании межфракционной группы Госдумы по законодательному обеспечению прав предпринимателей.

По словам Титова, амнистия должна распространяться на уголовные, административные и налоговые дела предпринимателей, которые применяют специальный налоговый режим. Амнистию, по мнению бизнес-омбудсмена, можно приурочить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. «То есть под нее должны подпадать нарушения и преступления, которые совершены и выявлены до 9 мая 2020 г.», – пояснил Титов и добавил, что в ближайшиее время подготовит предложения по амнистии.

Если для уголовной амнистии достаточно постановления Госдумы, то для налоговой нужны изменения в налоговое законодательство, сказал на на заседании в Госдуме руководитель юридической службы бизнес-омбудсмена Александр Рябов.

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Финансы
Новости

Сотрудники Google обвинили руководство в слежке за ними

Ведомости
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Сотрудники Google обвинили руководство компании в разработке внутреннего инструмента для слежки за ними, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад одного из сотрудников компании. Речь идет о расширении для Google Chrome, которое можно использовать, чтобы следить за попытками сотрудников организовать протесты или обсудить свои трудовые права.

Расширение сообщает руководству Google о сотрудниках, которые внесли в свой календарь событие, предполагающее использование более 10 комнат или участие более 100 человек. Наиболее очевидное объяснение этой функции, по мнению автора, – это «попытка руководства немедленно узнавать о попытках сотрудников выступить организованно». В докладе указано, что внедрить инструмент планировалось в конце октября.

Содержание доклада агентству подтвердили три сотрудника Google на условиях анонимности.

Представитель Google заявил агентству, что обвинения не соответствуют действительности. «Это всплывающее напоминание о том, что сотрудники должны быть внимательны, добавляя в календарь встречи, предполагающие множество участников», – пояснил он. Собеседник Bloomberg подчеркнул, что решение разработать расширение было принято потому, что вокруг календарей и событий создавалось много спама. Оно, по словам представителя Google, не собирает личную информацию и не пытается помешать использовать календарь.

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Политика
Новости

Кремль прокомментировал заявления Киселева о поиске Путиным преемника

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление телеведущего Дмитрия Киселева о том, что Владимир Путин ведет активный поиск преемника на пост президента.

«До выборов президента еще далеко, мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Сейчас об этом никто не думает, мы занимаемся напряженной работой, свидетелями чего вы являетесь», – сказал Песков.

О том, что президент готовит себе преемника, Киселев рассказал 23 октября на встрече со студентами факультета журналистики МГУ. Во время прямой линии в 2018 г. Путин сказал, что «всегда думает о подготовке преемника». «Преемника в классическом смысле нет, его определит российский народ, избиратель Российской Федерации», – сказал Путин. По его словам, в России подросло новое молодое поколение управленцев, ответственных людей, которые будут в состоянии взять на себя ответственность за страну. Полномочия Путина на посту президента истекут в 2024 г.

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Авто
Новости

Tesla отчиталась о прибыли впервые с начала года

Ведомости
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Чистая прибыль Tesla Илона Маска в III квартале 2019 г. составила $143 млн, или $0,8 на акцию, следует из отчетности компании. Результат превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали, что компания получит убыток в размере $0,46 на акцию. Возвращение к прибыли после убытков в двух предыдущих кварталах стало возможным благодаря существенному снижению затрат, пояснила Tesla.

При этом выручка компании в III квартале оказалась ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, – $6,3 млн против $6,8 млн. Эксперты тоже предсказывали более высокую выручку – $6,43 млн. На этот показатель оказало влияние трехкратное увеличение доли арендованных автомобилей, говорится в отчетности Tesla.

После публикации отчетности стоимость акций Tesla выросла на 20% – с $254 до $306 за бумагу, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Tesla в I квартале 2019 г. отчиталась о чистом убытке, который составил $702 млн. В числе причин компания назвала сокращение продаж и крупнейшую в истории выплату по конвертируемым облигациям в размере $920 млн. Во II квартале убыток составил $408 млн. Два предшествовавших спаду квартала производитель электромобилей демонстрировал прибыль: $139,4 млн в IV квартале и $311,5 млн в III квартале 2018 г.

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Финансы
Новости

Сбербанк назвал домыслами сообщения о новой утечке данных клиентов

Ведомости
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Сообщения о продаже в интернете базы данных клиентов Сбербанка являются слухами и домыслами, заявили ТАСС в пресс-службе банка. «Ведомостям» в пресс-службе банка сообщили, что в Сбербанке и его «дочках» «таких утечек персональных данных клиентов не было».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке. На этот раз один из продавцов утверждает, что располагает базой данных о заемщиках на миллион строк, накопленных с 2015 г., отмечало издание. «Известия» уточняли, что речь идет об утечке данных 11 500 клиентов. При этом помимо стандартных данных предлагаются и записи последнего разговора клиентов с колл-центром банка.

«Коммерсантъ» связался с продавцом базы данных и выяснил, что она обновляется еженедельно. В базе содержатся номера паспортов, адреса прописки и проживания, телефоны, счета, суммы остатка или задолженности. Стоимость одной строки составляет 30 руб. Выгрузка аудиозаписей, по словам продавца, производится «с рабочего места», то есть в дневное время. Центробанк отказался комментировать эту информацию, напомнив, что не комментирует действующие банки.

В начале октября «Коммерсантъ» сообщал, что в теневом ресурсе интернета продается база с данными 60 млн держателей кредитных карт Сбербанка. Тогда кредитная организация сначала подтвердила утечку данных 200 клиентов, затем цифра выросла до 2000. Банк провел расследование, по итогам которого объявил, что данные были украдены одним из сотрудников.

Откуда течет. Кого обвиняли в пропаже персональных данных

Бизнес
Новости

Delivery Club впервые заработал более 1 млрд рублей за квартал

Ведомости
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В III квартале 2019 г. выручка сервиса доставки еды Delivery Club выросла на 91,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета Mail.ru Group по МСФО за январь – сентябрь. Квартальная выручка сервиса впервые превысила 1 млрд руб. и достигла 1,24 млрд руб.

Этому, как считают в компании, способствовал запуск собственной доставки еще в 12 городах. Таким образом, общее количество увеличилось до 30 городов, а охват – до 42 млн человек, или 30% населения России. Росту выручки сервиса также способствовало увеличение количества доставок собственными курьерами в 7,1 раза по сравнению с III кварталом 2018 г. Сейчас объем собственной доставки составляет более половины всех заказов.

Выручка сервиса объявлений «Юла» выросла в III квартале на 70% до 565 млн руб. (по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.) на фоне введения бесплатных звонков и «историй».

Совокупная выручка Mail.ru Group в III квартале выросла на 25,1% и составила 21,39 млрд руб. Выручка от рекламы увеличилась на 21,8% и составила 8,94 млрд руб. Рост аналогичного показателя за указанный период игрового направления Mail.ru Group составил 20,5% до 6,91 млрд руб.

Финансы
Новости

В рейтинг самых богатых женщин России впервые вошли два миллиардера

Ведомости
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Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Ее состояние в 2019 г. издание оценило в $1,2 млрд. В рейтинг впервые вошел второй миллиардер – соосновательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (ее состояние Forbes оценил в $1 млрд).

На третьем месте супруга Юрия Ковальчука Татьяна Ковальчук ($600 млн), которая вошла в рейтинг Forbes впервые. Вместе с мужем она владеет 49,9% компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует 32,3% группы «Согаз».

В топ-5 журнал включил Елену Рыболовлеву ($600 млн), экс-супругу владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Пятерку лидеров замыкает член совета директоров «Прогресс капитала» и бывший акционер завода «Лебедянский» Ольга Белявцева ($550 млн). В 2018 г. в рейтинг входила также совладелица S7 Group Наталия Филева, в конце марта 2019 г. она погибла в авиакатастрофе в Германии.

В феврале Forbes писал, что стоимость интернет-магазина Wildberries увеличилась за 2018 г. до $1,2 млрд. Это позволяет оценить состояние Бакальчук более чем в $1 млрд, отмечало издание. Она впервые вошла в список богатейших людей России по версии Forbes в 2018 г. с оценкой состояния в $600 млн. По образованию Бакальчук – преподаватель английского языка. Бизнес она основала вместе с мужем Владиславом в 2004 г. Сначала супруги продавали одежду по немецким каталогам Otto и Quelle, позже запустили свой проект Wildberries. Сегодня на Wildberries представлены различные категории товаров, в том числе игрушки, спортивное и детское питание, электроника, книги и др.

Финансы
Новости

ЦБ планирует добавить в Систему быстрых платежей возможность выплат пенсий

Ведомости
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В Системе быстрых платежей Банка России (СБП) могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц. Опция включена в разработанную регулятором концепцию развития платежной системы России до 2023 г., сообщает РБК со ссылкой на документ. Его подлинность изданию подтвердили три источника в платежной сфере.

К выплатам из бюджета относятся пенсии и другие социальные выплаты из ПФР, выплаты государственным служащим, зарплаты сотрудников государственных и муниципальных организаций, стипендии, а также ежемесячное пожизненное содержание судей. Опрошенные изданием эксперты отметили, что для проведения операций с соцвыплатами через СБП потребуются законодательные изменения. По их мнению, с дополнительными функциями в СБП пользователи станут пользоваться ею чаще, а сама система может стать альтернативой картам национальной платежной системы.

Представитель регулятора уточнил в беседе с РБК, что документ пока на стадии разработки и будет обсуждаться с профессиональным сообществом. В ПФР изданию сообщили, что идея использовать СБП для перечисления пенсий и других соцвыплат с фондом не обсуждалась.

Центробанк запустил СБП в тестовом режиме в январе, в рабочем – в феврале. Система позволяет по номеру телефона переводить деньги с одного банковского счета на другой. Осенью начнет работать сервис по перечислению денег от физических лиц в адрес юридических, в первую очередь речь идет об оплате покупок по QR-коду.

Политика
Новости

Сноуден рассказал о попадании в ловушку в России

Ведомости
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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован. Об этом он рассказал в интервью американскому телеведущему Джо Рогану, которое опубликовано на YouTube.

Сноуден напомнил, что направлялся в Латинскую Америку, когда власти США аннулировали его паспорт. В результате он оказался «заблокирован» в России. «Моя жизнь не легче от того, что я заперт в стране, которую я не выбирал», – поделился экс-сотрудник АНБ. По его словам, сложно одновременно находиться в оппозиции по отношению к властям двух стран – США и России.

В интервью Сноуден также рассказал, что не испытывает любви к российским властям. «Я не выбирал быть здесь», – подчеркнул он, добавив, что открыто критиковал в Twitter российского президента и некоторые российские законы. Сноуден не исключил, что в какой-то момент Москва может отказать ему в продлении вида на жительство, который надо обновлять каждые три года.

В то же время бывший сотрудник АНБ отметил, что у него не было другого варианта и он понимал, что его ждет, когда публиковал разоблачения.

Сноуден в июне 2013 г. начал передавать СМИ секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, затем застрял в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево» и в августе 2013 г. получил временное убежище в России. Последний раз российские власти продлевали экс-сотруднику АНБ вид на жительство в январе 2017 г. В США Сноудену грозит смертная казнь.

Технологии
Новости

КХЛ взыскала с платформы GoodGame 300 000 рублей за трансляцию

Ведомости
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Мосгорсуд взыскал со стриминговой платформы GoodGame 300 000 руб. в пользу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Причиной стало то, что один из пользователей GoodGame показал несколько трансляций, приобретенных КХЛ.

Кроме того, суд обязал владельца платформы ООО «Мидиан» прекратить создание технических условий для нелегального распространения телепередач КХЛ.

Решение было обжаловано в апелляционной инстанции Мосгорсуда 9 октября, оно было оставлено без изменений и уже вступило в силу. Ранее в России аналогичные иски прекращались до вынесения решения, поскольку площадки удаляли спорный контент, отмечает ТАСС.

GoodGame – российский сайт, посвященный компьютерному спорту. Начал работу 6 марта 2008 г. На данном ресурсе запущено регулярное вещание прямых видео- и радиотрансляций киберспортивных матчей.

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