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Bloomberg узнал об отправке из России в Венесуэлу более $300 млн наличными

Россия в период с мая 2018 г. по апрель 2019 г. отправила в Венесуэлу $315 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Средства, по данным агентства, были доставлены шестью авиарейсами наличными в долларах и евро. Деньги якобы поступали от кредиторов Венесуэлы в банк Bandes.

Как утверждает Bloomberg, валюту пересылали такие банки как российско-венесуэльский «Еврофинанс Моснарбанк», включенный в санкционный список минфина США, и Газпромбанк. Агентство поясняет, что это могли быть деньги, которые Венесуэла хранила за рубежом, а также выплаты за поставки нефти и золота или дивиденды от московского банка.

Два рейса с $55 млн, по данным Bloomberg, были отправлены в мае и июле 2018 г., еще два с валютой от Газпромбанка, владевшего тогда долей в «Еврофинанс Моснарбанке», прилетели в Венесуэлу в январе 2019 г. (с $50 млн и $113 млн). В апреле были зафиксированы еще два рейса с деньгами из «Еврофинанс Моснарбанка» в размере $97 млн.

Представитель венесуэльских властей сообщил агентству на условиях анонимности, что Каракас получил деньги, имеющие отношение к «Еврофинанс Моснарбанку». Другие детали он разглашать отказался.