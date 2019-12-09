Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Долг Украины перед Россией по еврооблигациям с учетом начисленных процентов составляет порядка $4,5 млрд, сообщила пресс-служба российского Минфина.
Россия в декабре 2013 г. купила еврооблигации Украины номинальной стоимостью $3 млрд с процентной ставкой 5% и сроком погашения в 2015 г. Однако в декабре 2015 г. Украина отказалась погасить основную сумму долга и выплатить купон на $75 млн.
В марте 2017 г. Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций, невыплаченный купон на $75 млн и начисляемые на эти суммы штрафные проценты. Представитель Минфина России отмечал, что каждый день просрочки будет стоить бюджету Украины более $673 000. Кроме того, Высокий суд Лондона обязал Украину возместить России 2,8 млн фунтов расходов на судебное разбирательство.
Апелляционный суд Англии в 2018 г. отклонил все аргументы Украины, кроме одного – о том, что еврооблигации были выпущены под давлением. Россия пытается оспорить это решение. Верховный суд Великобритании 9 декабря начал рассматривать апелляцию. Украина также планирует обжаловать решение Апелляционного суда Англии об отклонении трех других ее аргументов.