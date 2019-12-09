Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

Апелляционный суд Англии в 2018 г. отклонил все аргументы Украины, кроме одного – о том, что еврооблигации были выпущены под давлением. Россия пытается оспорить это решение. Верховный суд Великобритании 9 декабря начал рассматривать апелляцию. Украина также планирует обжаловать решение Апелляционного суда Англии об отклонении трех других ее аргументов.