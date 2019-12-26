ВС разъяснил правила взыскания долгов с детей владельцев компаний-банкротов

Спор о взыскании долгов с родственников компаний-банкротов возник в связи с банкротством компании «Альянс». Арбитражный суд Москвы признал, что она, исполняя госконтракты, использовала подконтрольные организации, чтобы экономить на налогах и выводить деньги. Из-за этих нарушений «Альянс» обанкротился и остался должен кредиторам 311,7 млн руб. Чтобы вернуть деньги, Федеральная налоговая служба (ФНС) решила привлечь к субсидиарной ответственности бывшего совладельца и нынешнего гендиректора «Альянса» Вадима Самыловского, его жену, а также двух их сыновей. В декабре 2017 г., уже после банкротства компании, родители подарили им восемь объектов недвижимости и два транспортных средства, цитирует «Интерфакс» материалы дела. Это произошло после признания «Альянса» банкротом, но до подачи иска о привлечении к субсидиарной ответственности.