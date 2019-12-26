Силуанов подтвердил, что правительство может выкупить Сбербанк за счет ФНБ

Накануне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предложила правительству купить долю регулятора в Сбербанке. По ее словам, вопрос о смене основного акционера Сбербанка обсуждается, но речь может идти только о продаже пакета, а не о передаче. Окончательное решение пока не принято, подчеркнула Набиуллина. Исходя из котировок Сбербанка на Московской бирже, рыночная стоимость пакета ЦБ в Сбербанке оценивается в 2,8 трлн руб.