Силуанов подтвердил, что правительство может выкупить Сбербанк за счет ФНБ
Возможность использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп доли Центробанка в Сбербанке обсуждается, подтвердил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. «Этот вопрос — он непублично обсуждается, тема есть, но как будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с ЦБ обсуждать», — приводит его слова «Интерфакс».
Накануне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предложила правительству купить долю регулятора в Сбербанке. По ее словам, вопрос о смене основного акционера Сбербанка обсуждается, но речь может идти только о продаже пакета, а не о передаче. Окончательное решение пока не принято, подчеркнула Набиуллина. Исходя из котировок Сбербанка на Московской бирже, рыночная стоимость пакета ЦБ в Сбербанке оценивается в 2,8 трлн руб.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что на выкуп доли ЦБ в Сбербанке могут быть направлены средства ФНБ.
ЦБ владеет 50% + 1 уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций). Разговоры о возможной передачи пакета акций государству шли давно. В очередной раз тема вернулась на повестку в октябре, когда вопрос был поднят на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.