Набиуллина предложила правительству купить долю ЦБ в Сбербанке

В декабре Reuters со ссылкой на источники сообщил, что чиновники рассматривают вопрос передачи 50% плюс 1 акция Сбербанка (остальные – в свободном обращении) от ЦБ другой госструктуре. Это подтверждали «Ведомостям» руководители двух госструктур, но условия передачи акций не назывались. Человек, близкий к ЦБ, отмечал, что контроль над Сбербанком могло бы получить, например, Росимущество. Согласно закону о Центробанке уменьшение его доли в капитале госбанка до уровня менее 50% плюс 1 голосующая акция может произойти только при изменении законодательства.