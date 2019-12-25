Набиуллина предложила правительству купить долю ЦБ в Сбербанке
Вопрос о смене основного акционера Сбербанка обсуждается, но речь может идти только о продаже пакета правительству, а не о передаче, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».
«Что касается дискуссии о продаже Сбербанка правительству, переговоры идут, решение окончательное не принято», – сказала она. По ее словам, если правительство хочет регулярно получать дивиденды Сбербанка, логично купить контрольный пакет у ЦБ.
Она отметила, что перечисление дивидендов Сбербанка в бюджет может быть лишь временной мерой. «Мы такую практику не приветствуем», – заявила Набиуллина. Исходя из котировок акций Сбербанка на Мосбирже рыночную стоимость пакета ЦБ в Сбербанке можно оценить примерно в 2,8 трлн руб.
В декабре Reuters со ссылкой на источники сообщил, что чиновники рассматривают вопрос передачи 50% плюс 1 акция Сбербанка (остальные – в свободном обращении) от ЦБ другой госструктуре. Это подтверждали «Ведомостям» руководители двух госструктур, но условия передачи акций не назывались. Человек, близкий к ЦБ, отмечал, что контроль над Сбербанком могло бы получить, например, Росимущество. Согласно закону о Центробанке уменьшение его доли в капитале госбанка до уровня менее 50% плюс 1 голосующая акция может произойти только при изменении законодательства.
Позже первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка, но не привел подробностей переговоров. Силуанов отмечал, что регулятор не должен быть участником тех организаций, за которыми он осуществляет надзор.