Силуанов: Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. «В прессе была информация о том, что вопрос этот обсуждается. Ничего больше я вам сейчас сказать не могу», – добавил чиновник (цитата по ТАСС). Он пояснил, что регулятор, по идее, не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает.