Силуанов: Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. «В прессе была информация о том, что вопрос этот обсуждается. Ничего больше я вам сейчас сказать не могу», – добавил чиновник (цитата по ТАСС). Он пояснил, что регулятор, по идее, не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает.
Ранее в декабре агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что чиновники рассматривают вопрос передачи 50% плюс 1 акция Сбербанка (остальные – в свободном обращении) от ЦБ другой госструктуре. Передача Сбербанка от ЦБ обсуждается, подтверждали «Ведомостям» руководители двух госструктур. Решение по этому вопросу пока не принято, уточнял пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Олег Осипов.
Человек, близкий к ЦБ, отмечал, что контроль над Сбербанком могло бы получить, например, Росимущество. В ЦБ, Росимуществе и Минэкономразвития тогда на запросы не ответили. Представители Минфина и Сбербанка от комментариев отказались.
Согласно закону о Центробанке, уменьшение его доли в капитале госбанка до уровня менее 50% плюс 1 голосующая акция может произойти лишь при изменении закона. «Мы довели свою долю до минимально установленной законом, там продавать нечего», – комментировал первый зампред ЦБ Сергей Швецов этот вопрос. Изменения в закон не планируются, подчеркивал он.