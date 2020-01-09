«Росконгресс» назвал темы «Русского дома» на Давосском форуме – 2020
Фонд «Росконгресс» назвал темы сессий, которые пройдут на площадке «Русского дома» во время Всемирного экономического форума – 2020 в Давосе. Деловая программа «Русского дома» посвящена вопросам кибербезопасности, криптоэкономики, экологии, социальной сферы, корпоративного управления и квантовым технологиям.
В этом году в «Русском доме» впервые пройдут совместные мероприятия «Росконгресса» и ВЭФа, посвященные сотрудничеству России и стран Европы и развитию искусственного интеллекта, говорится в сообщении фонда. На площадке также запланирована закрытая встреча членов Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
«Русский дом» – это площадка для проведения деловых встреч, переговоров с участием политиков, экономистов, ученых и бизнесменов в дни проведения ВЭФа. Ее организатор – фонд «Росконгресс». В 2017 г. «Росконгресс» и ВЭФ подписали меморандум о сотрудничестве, и в 2018 г. «Русский дом» получил статус «официальной российской резиденции» в Давосе. В 2019 г. площадка за пять дней работы приняла более 1500 гостей из 70 стран, говорится на ее сайте.
ВЭФ проходит ежегодно с 1971 г. В этом году форум состоится 21–24 января.