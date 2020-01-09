Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии

В конце декабря рубль укреплялся по отношению к доллару и евро на фоне снижения активности на рынке перед празднованием Рождества на западных площадках, сообщал «Интерфакс-ЦЭА» со ссылкой на экспертов. Наблюдался повышенный спрос на рублевую ликвидность, так как российским компаниям необходимо было осуществить крупные налоговые выплаты в конце года. К закрытию торгов на Московской бирже 30 декабря курс доллара по отношению к рублю составлял 61,98 руб., курс евро – 69,46 руб.