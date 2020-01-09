Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Минэкономразвития прогнозирует укрепление рубля и устойчивое закрепление инфляции в России ниже 3% в первом полугодии 2020 г. Такой прогноз ведомство дает при сохранении нынешнего уровня ставок по кредитам банков и текущих бюджетных параметрах, говорится в обзоре министерства «Картина кредитования. Ноябрь 2019 г.». Минэкономразвития также ожидает, что низкий уровень совокупного спроса сохранится.
Полученные по итогам ноября данные показывают, что совокупное кредитное предложение в России остается низким – 4,8% ВВП за последние 12 месяцев (после 4,1% ВВП в октябре). Бюджетный сектор продолжил наращивать расходы. В первом полугодии 2020 г. расходы федерального бюджета продемонстрируют высокие темпы роста, но «во втором полугодии при сохранении запланированного уровня дефицита указанные темпы роста будут находиться около нуля», отмечается в обзоре.
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе. Реакция банковского рынка на снижение ставки Центробанком носит сдержанный характер, так как реальные ставки растут относительно начала 2019 г., утверждает Минэкономразвития. Темпы роста всех видов кредита нефинансовому сектору демонстрируют либо стагнацию, либо снижение, уточняет ведомство. Происходящее структурное замедление потребительского кредитования не компенсируется ростом других видов кредита, говорится в обзоре.
В конце декабря рубль укреплялся по отношению к доллару и евро на фоне снижения активности на рынке перед празднованием Рождества на западных площадках, сообщал «Интерфакс-ЦЭА» со ссылкой на экспертов. Наблюдался повышенный спрос на рублевую ликвидность, так как российским компаниям необходимо было осуществить крупные налоговые выплаты в конце года. К закрытию торгов на Московской бирже 30 декабря курс доллара по отношению к рублю составлял 61,98 руб., курс евро – 69,46 руб.