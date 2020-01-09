США и Китай готовятся 15 января подписать торговое соглашение
Вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ отправится в Вашингтон в начале следующей недели, чтобы подписать предварительное торговое соглашение с США, заявил 9 января представитель министерства торговли Китая. Таким образом, Пекин впервые официально подтвердил договоренности, достигнутые 13 декабря 2019 г. Они позволили сторонам избежать введения новых американских пошлин на импорт китайской продукции стоимостью около $156 млрд, которые должны были вступить в силу 15 декабря. Также Вашингтон согласился вдвое снизить введенные ранее 15%-ные пошлины на товары примерно на $120 млрд, а Пекин пообещал увеличить импорт сельскохозяйственной и другой продукции из США, сделать свой финансовый сектор более открытым, не девальвировать юань и лучше защищать интеллектуальную собственность американских компаний.
В последние недели стороны согласовывали перевод текста соглашения на китайский язык, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. Визит Лю, возглавляющего делегацию Китая на переговорах с США, продлится три дня – с 13 по 15 января. Также на церемонии подписания, которая намечена на среду, 15 января, будет присутствовать посол Китая в США Цуй Тянькай.
Президент США Дональд Трамп ранее говорил о планах отправиться в Пекин, чтобы начать переговоры о втором этапе торгового соглашения. Но пока неясно, когда может состояться его визит, и Китай не подтвердил эти планы, отмечает WSJ. Китайские чиновники говорили, что будущие переговоры будут зависеть от выполнения условий предварительного соглашения.
Деэскалация торгового конфликта США и Китая вряд ли приведет к быстрому ускорению мировой экономики, предупредил Всемирный банк. По его оценкам, ее рост ускорится с 2,4% в прошлом году до 2,5% в 2020 г., 2,6% в 2021 г. и 2,7% в 2022 г. Таким образом, банк ухудшил свои июньские прогнозы – 2,7% в 2020 г. и 2,8% в 2021 г.