США и Китай готовятся 15 января подписать торговое соглашение

Деэскалация торгового конфликта США и Китая вряд ли приведет к быстрому ускорению мировой экономики, предупредил Всемирный банк. По его оценкам, ее рост ускорится с 2,4% в прошлом году до 2,5% в 2020 г., 2,6% в 2021 г. и 2,7% в 2022 г. Таким образом, банк ухудшил свои июньские прогнозы – 2,7% в 2020 г. и 2,8% в 2021 г.