Всемирный банк спрогнозировал темпы роста мировой экономики на 2020 год

Предполагается, что в группе стран с развитой экономикой рост замедлится до 1,4% в 2020 г. (1,6% в 2019 г.). В США в 2020 г. прогнозируется спад с 2,3% в 2019 г. до 1,8% из-за повышения пошлин и политической неопределенности, в зоне евро – с 1,1 до 1% на фоне «низкой активности в промышленности». Для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран темпы роста увеличатся с 3,5% в 2019 г. до 4,1% в 2020 г. , но этот рост не будет повсеместным.