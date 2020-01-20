Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей

«Наши ущербные экономики наполняют карманы миллиардеров и крупного бизнеса за счет обычных мужчин и женщин», – приводит Bloomberg слова главного исполнительного директора Oxfam India Амитабха Бехара. «Неудивительно, что люди начинают сомневаться, должны ли вообще существовать миллиардеры», – сказал он. По словам Оксфама, человек, который экономил был по $10 000 долларов в день с момента постройки египетских пирамид, все еще будет иметь лишь одну пятую среднего состояния, которым обладают пять самых богатых людей на Земле.