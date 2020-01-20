Большинство населения в мире разочаровалось в капитализме

Ежегодный рейтинг Edelman Trust Barometer распределяет страны по стобалльной шкале в зависимости от общественного доверия к бизнесу, правительству, НКО и СМИ. При этом оценка рассчитывается как по населению стран в целом, так и отдельно по двум социальным категориям – среди «образованного населения» (informed public) и прочих жителей (mass population). К «образованным» Edelman относит граждан от 25 до 64 лет, получивших образование выше среднего и зарабатывающих больше, чем 75% своих ровесников.