Большинство населения в мире разочаровалось в капитализме
Большинство людей, живущих в 27 странах с наиболее сильной в мире экономикой, считают, что капитализм скорее вредит миру, чем работает на пользу. К таким выводам пришли аналитики компании Edelman, ежегодно оценивающие общественное доверие к социальным институтам. Результаты опроса были опубликованы перед Всемирным экономическим форумом в Давосе, который откроется во вторник, 21 января.
Рейтинг Edelman Trust Barometer составляется с 2000 г. В этом году исследователи Edelman оценивали не только образ общественных и политических институтов, но и то, как общество относится к капитализму. О негативном отношению к капитализму заявили 56% опрошенных, а три четверти респондентов чувствуют несправедливость в обществе и заявили о желании перемен.
В числе опасностей, угрожающих личному благосостоянию, респонденты назвали ожидание рецессии, недостаток актуального образования, а также конкуренцию со стороны фрилансеров и иностранных граждан. Эти причины побуждают подавляющее большинство сотрудников (83%) переживать из-за боязни потерять работу.
Ежегодный рейтинг Edelman Trust Barometer распределяет страны по стобалльной шкале в зависимости от общественного доверия к бизнесу, правительству, НКО и СМИ. При этом оценка рассчитывается как по населению стран в целом, так и отдельно по двум социальным категориям – среди «образованного населения» (informed public) и прочих жителей (mass population). К «образованным» Edelman относит граждан от 25 до 64 лет, получивших образование выше среднего и зарабатывающих больше, чем 75% своих ровесников.
В рейтинге 2020 г. Россия остается среди аутсайдеров по уровню доверия к институтам. Аналитики отметили, что образованное население России доверяет общественным и политическим институтам ощутимо больше, чем менее образованное население. Тем не менее, обе группы показали самый низкий результат относительно других стран – 41 и 27 баллов соответственно. Наивысший уровень доверия (90 и 77 баллов) проявили жители Китая. В Саудовской Аравии, ОАЭ и Гонконге аналитики зафиксировали наиболее заметный спад доверия.
Edelman считает, что отдельные институты способны вернуть расположение общества. Для этого им советуют повышать уровень оплаты труда, сотрудничать друг с другом и делать ставку на обучение и образование. Также авторы отчёта призывают компании принимать решения, исходя из приоритетов всех заинтересованных лиц – не только акционеров, но и сотрудников, клиентов и гражданских сообществ.