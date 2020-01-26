Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Ранее сообщалось, что с начала 2020 г. крупнейшие банки – Сбербанк, Россельхозбанк и Альфа-банк – снизили ставки рублевых вкладов. Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений. С 16 января Сбербанк прекратил действие сезонного вклада «Новогодний бонус» со ставкой до 5,25% годовых. На уходящей неделе ставки рублевых вкладов также снизили Газпромбанк, банк «ФК Открытие» и несколько банков за пределами топ-10.