Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях. Такое мнение он высказал в интервью программе «Вести недели» на телеканале »Россия 1», пишет ТАСС.
«Сегодня их [сбережения] нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой», – сказал Греф. На вопрос, в какой валюте он предпочитает держать сбережения, топ-менеджер ответил, что «это зависит от объема накоплений». «Большая часть в рублях, но у меня есть деньги, часть накоплений – в долларах, часть – в евро», – рассказал президент Сбербанка.
Ранее сообщалось, что с начала 2020 г. крупнейшие банки – Сбербанк, Россельхозбанк и Альфа-банк – снизили ставки рублевых вкладов. Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений. С 16 января Сбербанк прекратил действие сезонного вклада «Новогодний бонус» со ставкой до 5,25% годовых. На уходящей неделе ставки рублевых вкладов также снизили Газпромбанк, банк «ФК Открытие» и несколько банков за пределами топ-10.