ОЭСР оценила влияние коронавируса на экономику России и мира

Ожидаемый рост ВВП в России снижен с 1,6% до 1,2%, указано в отчете организации. Первоначальные прогнозируемые показатели, составленные в ноябре 2019 г., ОЭСР уже называла слабыми. Аналитики организации ожидают спада глобального ВВП в I квартале 2020 г., а также дальнейшей корректировки прогнозов в случае затяжной эпидемии COVID-19 – до 1,5%. Если же распространение коронавируса будет своевременно остановлено, то можно будет ожидать роста глобального ВВП до 3,3% в 2021 г.