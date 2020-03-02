ОЭСР оценила влияние коронавируса на экономику России и мира
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз по росту мировой экономики в 2020 г. на 0,5 п.п. – до 2,4%. Ноябрьский прогноз по росту ВВП был снижен из-за вспышки коронавируса. Эпидемия в Китае оказала влияние на туристический и финансовый сектор всех стран G20, в особенности Японии, Кореи и Австралии, имеющими сильные экономические связи с страной.
Ожидаемый рост ВВП в России снижен с 1,6% до 1,2%, указано в отчете организации. Первоначальные прогнозируемые показатели, составленные в ноябре 2019 г., ОЭСР уже называла слабыми. Аналитики организации ожидают спада глобального ВВП в I квартале 2020 г., а также дальнейшей корректировки прогнозов в случае затяжной эпидемии COVID-19 – до 1,5%. Если же распространение коронавируса будет своевременно остановлено, то можно будет ожидать роста глобального ВВП до 3,3% в 2021 г.
Вспышка коронавируса нового типа (Covid-2019) началась в Китае в конце декабря. На сегодняшний день случаи заражения вирусом зафиксированы в 32 странах. Накануне президент Владимир Путин признал, что распространение инфекции уже приводит к негативным последствиям на российскую экономику. По оценкам Центробанка, есть «значимый риск», что из-за коронавируса рост экономики России может не достичь прогнозных 1,5–2%.