Мутко предупредил о возможном повышении ипотечных ставок

Курс рубля обвалился более чем на 7% с начала недели, после 30%-ного падения цен на нефть в понедельник. Рубль продолжает слабеть в четверг. Курс доллара к 11.50 мск вырос на бирже на 1,65 руб. до 74,6 руб., евро – на 1,94 руб. до 84,09 руб. Всего с конца прошлой недели российская валюта подешевела на 6 руб. к доллару и 6,6 руб. к евро.