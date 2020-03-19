Госдума приняла закон о новых правилах определения налоговых недоимок
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о новых правилах расчета налоговых недоимок.
Сейчас при уклонении физического лица от уплаты налогов крупным размером признается сумма, которая по итогам трех лет составляет более 900 000 руб. При этом доля неуплаченных налогов должна превышать 10% подлежащих уплате сумм либо 2,7 млн руб. Особо крупным размером считается сумма налоговых недоимок, превышающая за три года 4,5 млн руб. при условии, что доля неуплаченных налогов составляет более 20% от подлежащих уплате сумм или превышает 13,5 млн руб.
Согласно новым правилам крупным размером предлагается считать сумму недоимок более 2,7 млн руб., особо крупным размером – более 13,5 млн руб.
Законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента в декабре 2019 г. президентом Владимиром Путиным. Согласно ему поправки будут внесены в Уголовный кодекс. Они определяют правила расчета размера налогов, сборов и страховых взносов, не уплаченных компаниями и гражданами.