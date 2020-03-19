Госдума приняла закон о новых правилах определения налоговых недоимок

Сейчас при уклонении физического лица от уплаты налогов крупным размером признается сумма, которая по итогам трех лет составляет более 900 000 руб. При этом доля неуплаченных налогов должна превышать 10% подлежащих уплате сумм либо 2,7 млн руб. Особо крупным размером считается сумма налоговых недоимок, превышающая за три года 4,5 млн руб. при условии, что доля неуплаченных налогов составляет более 20% от подлежащих уплате сумм или превышает 13,5 млн руб.