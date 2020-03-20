ЦБ увеличил продажи иностранной валюты в день обвала рубля

19 марта ЦБ объявил, что начнет продавать иностранную валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Продажа будет осуществляться только при цене нефти марти Urals ниже порога в $25/барр. Новый механизм является частью сделки по продаже Минфину доли Сбербенка и будет действовать как минимум до 30 сентября.