ЦБ увеличил продажи иностранной валюты в день обвала рубля
Центробанк 18 марта выпустил на внутренний рынок иностранную валюту в объеме, эквивалентном 7,7 млрд руб., указано на сайте регулятора. Объем продаваемой за день валюты увеличился на 2,1 млрд руб. по сравнению с предыдущим днем.
Регулятор активировал бюджетное правило 10 марта, перед началом первого торгового дня недели на Московской бирже. Помимо продаж валюты, ЦБ объявил, что проведет аукцион репо «тонкой настройки» на 500 млрд руб. и увеличит лимит валютных свопов по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд. Всего ЦБ продал иностранную валюту на 33,4 млрд руб.
19 марта ЦБ объявил, что начнет продавать иностранную валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Продажа будет осуществляться только при цене нефти марти Urals ниже порога в $25/барр. Новый механизм является частью сделки по продаже Минфину доли Сбербенка и будет действовать как минимум до 30 сентября.