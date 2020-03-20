ЦБ рассматривал три варианта изменения ставки
Совет директоров ЦБ рассматривал разнонаправленные варианты изменения ключевой ставки — снизить, повысить или оставить неизменной, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, в пользу снижения были среднесрочные факторы, а именно замедление роста спроса, которые никуда не уходят, а в период эпидемии даже усиливаются. У людей меньше возможностей для приобретения товаров и услуг, что создает давление на бизнес и и на доходы граждан, пояснила Набиуллина. Поэтому при отсутствии других значимых факторов, ставку можно было снизить.
При этом краткосрочные риски были в пользу повышения ставки, говорит Набиуллина: под влиянием ослабления рубля инфляция может превысить 4% в этом году, динамика финансовых рынков и риски дальнейшего снижения цен на нефть влияют на инфляционные ожидания. «Кроме того, мы понимаем, что в условиях повышенной волатильности на финансовом рынке наши решения по денежно-кредитной политике влияют и на финансовую стабильность. Если рассматривать только эти факторы, было бы уместным решение о повышении ставки», — сказала председатель ЦБ.
Принятое ЦБ решение о сохранении ставки балансирует влияние краткосрочных и среднесрочных рисков, добавила Набиуллина.
Она также отметила, что вопрос о дальнейшем повышении ставки с повестки не снят, так как нельзя исключать, что будут формироваться устойчивые инфляционные факторы. При этом в среднесрочной перспективе ЦБ видит потенциал и для снижения ключевой ставки.