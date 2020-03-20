ЦБ рассматривал три варианта изменения ставки

При этом краткосрочные риски были в пользу повышения ставки, говорит Набиуллина: под влиянием ослабления рубля инфляция может превысить 4% в этом году, динамика финансовых рынков и риски дальнейшего снижения цен на нефть влияют на инфляционные ожидания. «Кроме того, мы понимаем, что в условиях повышенной волатильности на финансовом рынке наши решения по денежно-кредитной политике влияют и на финансовую стабильность. Если рассматривать только эти факторы, было бы уместным решение о повышении ставки», — сказала председатель ЦБ.