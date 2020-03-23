Минфин заявил об отсутствии планов сокращать расходы бюджета
Сокращение расходов бюджета в 2020 г. не планируется, сообщила пресс-служба Минфина. Перераспределение расходов на более приоритетные направления в связи с эпидемиологической ситуацией в мире возможно без секвестра бюджета, за счет резервных средств, уточнили в ведомстве.
В Минфине отметили, что каждый год по отдельным статьям расходов образуется экономия средств, которые можно перераспределить на другие приоритеты. Также профинансировать поддержку экономики и социальной сферы можно за счет ранее запланированных расходов, которые стали неактуальными из-за отмены мероприятий в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин ранее сегодня заявил, что в 2020 г. не будет секвестра федерального бюджета. На заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам он пояснил, что предполагается «более серьезное перераспределение» расходов, объем которых при этом сохранится. Секвестр, напомнил Кудрин, предполагает равномерное сокращение всех статей в связи с недополучением доходов бюджета.
Минфин и Минэкономразвития должны до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях», следует из поручения премьера Михаила Мишустина, опубликованного 23 марта. Федеральный чиновник сообщил «Ведомостям», что это подготовка к секвестру федерального бюджета.
Для поддержки экономики и граждан на фоне пандемии коронавируса правительство ранее подготовило план мер, среди которых формирование антикризисного фонда в размере до 300 млрд руб. 19 марта на заседании правительства было объявлено также о трехмесячной отсрочке для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов, а также о временной отсрочке арендных платежей для тех, кто арендует муниципальное и государственное имущество. Вводится мораторий на налоговые, таможенные и другие проверки малого и среднего бизнеса. Кроме того, правительство решило расширить программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса и возможности реструктуризации кредитов.