Минфин заявил об отсутствии планов сокращать расходы бюджета

Для поддержки экономики и граждан на фоне пандемии коронавируса правительство ранее подготовило план мер, среди которых формирование антикризисного фонда в размере до 300 млрд руб. 19 марта на заседании правительства было объявлено также о трехмесячной отсрочке для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов, а также о временной отсрочке арендных платежей для тех, кто арендует муниципальное и государственное имущество. Вводится мораторий на налоговые, таможенные и другие проверки малого и среднего бизнеса. Кроме того, правительство решило расширить программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса и возможности реструктуризации кредитов.