Росстат подтвердил рост экономики на 1,3% в 2019 году

Прогнозы экономистов существенно отличаются, но все они ждут падения российского ВВП в 2020 г. Так, S&P ждет снижения на 0,8% в 2020 г. и сильный отскок на 3,8% в 2021 г. Прогноз главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова существенно ниже – падение на 2,7% из-за карантина, ценовой войны на рынке нефти и подавленного мирового спроса. Падение на 1% за год, если будет введен карантин, предсказывал Bank of America.