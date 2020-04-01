Росстат подтвердил рост экономики на 1,3% в 2019 году
Вторая оценка роста ВВП в 2019 г. совпала с февральской и составила 1,3%, сообщил Росстат. В IV квартале экономика выросла на 2,1% год к году, впервые оценила служба.
Сильнее всего добавленная стоимость выросла у добывающих производств, финансовых и страховых компаний, а также предприятий в сфере культуры и спорта.
За III квартал Росстат понизил оценку ВВП с 1,7 до 1,5%, а за первый – с 0,5 до 0,4%. Но повысил за II квартал с 0,9 до 1,1%.
На 2020 г. Минэкономразвития прогнозировало рост экономики на 1,9%, а Центробанк – на 1,5–2%. Но ухудшение перспектив глобального роста из-за коронавируса, введение ограничительных мер на трансграничные перевозки и передвижения может привести к тому, что умеренный рост российской экономики в начале года сменится снижением экономической активности в ближайшие кварталы, отмечал ЦБ.
Прогнозы экономистов существенно отличаются, но все они ждут падения российского ВВП в 2020 г. Так, S&P ждет снижения на 0,8% в 2020 г. и сильный отскок на 3,8% в 2021 г. Прогноз главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова существенно ниже – падение на 2,7% из-за карантина, ценовой войны на рынке нефти и подавленного мирового спроса. Падение на 1% за год, если будет введен карантин, предсказывал Bank of America.