Индекс PMI сферы услуг России рухнул в марте до 37,1 пункта

Из-за неопределенности по поводу продолжительности пандемии деловая уверенность стала отрицательной впервые за четыре года и самой низкой за всю историю серии. Снижение курса рубля и нехватка поставщиков привели к тому, что инфляция закупочных цен росла в марте самыми быстрыми темпами с февраля прошлого года, когда повысили НДС. Часть более высоких расходов компаниям удалось перенести на клиентов, увеличив отпускные цены, что привело к самому быстрому почти за год уровню инфляции.