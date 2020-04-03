Индекс PMI сферы услуг России рухнул в марте до 37,1 пункта
Индекс PMI российской сферы услуг в марте упал до 37,1 пункта с 52 в середине I квартала, говорится в исследовании IHS Markit. Совокупный индекс IHS Markit PMI по России при этом составил 39.5 балла к завершению III квартала, рухнув с 50.9 в феврале, и указал на максимальное за 11 лет сокращение общих объемов производства. Падение связано с сокращением потребительского спроса и закрытием бизнеса после эскалации пандемии коронавируса нового типа, говорят компании.
Общий объем продаж в сфере услуг России сократился самыми быстрыми темпами с февраля 2009 г., а новые экспортные заказы упали самыми высокими темпами за историю исследования в этой серии, с сентября 2014 г. Сильно сократилась и занятость в марте: темпы сокращения штатов ускорились до максимальных с января 2016 г.
Из-за неопределенности по поводу продолжительности пандемии деловая уверенность стала отрицательной впервые за четыре года и самой низкой за всю историю серии. Снижение курса рубля и нехватка поставщиков привели к тому, что инфляция закупочных цен росла в марте самыми быстрыми темпами с февраля прошлого года, когда повысили НДС. Часть более высоких расходов компаниям удалось перенести на клиентов, увеличив отпускные цены, что привело к самому быстрому почти за год уровню инфляции.
«Наш текущий прогноз свидетельствует о широкой стагнации в российской экономике в 2020 г. с ожиданием сокращения в средних кварталах года», – комментирует экономист компании IHS Markit Шиан Джонс. По ее словам, в течение этого года также прогнозируется дальнейшее ускорение темпов инфляции.