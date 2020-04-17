Китайская экономика сократилась на рекордные 6,8% из-за коронавируса
Экономика Китая сократилась на 6,8% в первые три месяца 2020 г. по сравнению с годом ранее. Это первое такое падение внутреннего валового продукта (ВВП) с 1992 г., когда Пекин начал ежеквартально отчитываться о нем, сообщает The Wall Street Journal.
Как пишет газета, сокращение ВВП на 6,8% в годовом исчислении следует за ростом на 6% в последние три месяца 2019 г. Ранее опрошенные WSJ 15 экономистов прогнозировали среднее его падение на 8,3%. В сравнении с IV кварталом 2019 г. ВВП Китая сократился на 9,8%. Уровень безработицы в городах Китая, который в течение многих лет оставался около 5%, составил 5,9% в конце марта после рекордных 6,2% в феврале. Инвестиции в основной капитал упали на 16%, розничные продажи упали на 15,8% в марте против ожиданий в 8%. Инвестиции в недвижимость сократились на 7,7% по сравнению с предыдущим годом, а продажи жилья ‒ на 22,8%.
Согласно опубликованному 17 апреля отчету госстатуправления КНР, ВВП страны составил 20 трлн 650 млрд юаней ($2,95 трлн). Объем промышленного производства за квартал сократился на 8,4%, однако в марте по сравнению с мартом прошлого года снижение составило 1,1%. Объем сельхозпроизводства в годовом исчислении вырос на 3,5%. Внешнеторговый оборот КНР за три месяца 2020 г. снизился по сравнению с I кварталом 2019 г. на 6,4%, в марте падение составило 0,8%, в то время как в январе ‒ феврале ‒ 8,7%. Импорт Китая вырос на 2,4% до 2 трлн 445 млрд 900 млн юаней ($350 млрд), экспорт снизился на 3,5% до 1 трлн 292 млрд 700 млн юаней ($184,6 млрд).
Экономика Китая вырастет в 2020 г. на 1,2% вместо ожидавшихся 6%, прогнозировал 14 апреля Международный валютный фонд. В прогнозе развития ситуации в мировой экономике в условиях пандемии коронавируса говорится о сокращении глобального ВВП на 3%, а мировой торговли ‒ на 11%. В следующем году рост мировой экономики составит 5,8% ВВП вместо 3,4% по январскому прогнозу.