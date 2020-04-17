Китайская экономика сократилась на рекордные 6,8% из-за коронавируса

Как пишет газета, сокращение ВВП на 6,8% в годовом исчислении следует за ростом на 6% в последние три месяца 2019 г. Ранее опрошенные WSJ 15 экономистов прогнозировали среднее его падение на 8,3%. В сравнении с IV кварталом 2019 г. ВВП Китая сократился на 9,8%. Уровень безработицы в городах Китая, который в течение многих лет оставался около 5%, составил 5,9% в конце марта после рекордных 6,2% в феврале. Инвестиции в основной капитал упали на 16%, розничные продажи упали на 15,8% в марте против ожиданий в 8%. Инвестиции в недвижимость сократились на 7,7% по сравнению с предыдущим годом, а продажи жилья ‒ на 22,8%.