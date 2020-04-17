Аргентина предложила инвесторам реструктурировать долг
Аргентина предложила план реструктуризации внешнего долга на $83 млрд в надежде избежать девятого дефолта в своей истории.
Предложение, озвученное 16 апреля министром финансов Мартином Гусманом, предполагает мораторий на выплаты в 2020‒2022 гг. Когда платежи возобновятся в 2023 г., правительство хочет снизить процентную ставку до 0,55%, а затем постепенно повышать ее до 4,5% по мере восстановления экономики. По оценкам правительства, это позволит Аргентине сократить процентные выплаты на 62%, сэкономив почти $38 млрд. Кроме того, предлагается сократить основной долг на 5,4%, что сбережет еще около $3,6 млрд.
Предложение будет представлено кредиторам в пятницу и у них будет 20 дней на его рассмотрение, заявил Гусман. По его словам, пока стороны далеки от соглашения. Новый президент Аргентины Альберто Фернандес ранее назвал долг неустойчивым. Экономические проблемы страны усугубила пандемия коронавируса. По прогнозам МВФ, ВВП Аргентины сократится на 5,7% в этом году. «Сейчас Аргентина не может ничего заплатить», – заявил Гусман.
Инвесторы сомневаются, что держатели аргентинских бондов примут это предложение, пишет The Wall Street Journal. Отчасти это связано с тем, что почти половина долговых обязательств Аргентины в ближайшие четыре года приходится на платежи Международному валютному фонду (МВФ), от которого она получила $44 млрд финансовой помощи. О реструктуризации этого долга Аргентина и МВФ еще не договорились.