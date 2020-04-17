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Экономика / Финансы

Аргентина предложила инвесторам реструктурировать долг

Ведомости

Аргентина предложила план реструктуризации внешнего долга на $83 млрд в надежде избежать девятого дефолта в своей истории.

Предложение, озвученное 16 апреля министром финансов Мартином Гусманом, предполагает мораторий на выплаты в 2020‒2022 гг. Когда платежи возобновятся в 2023 г., правительство хочет снизить процентную ставку до 0,55%, а затем постепенно повышать ее до 4,5% по мере восстановления экономики. По оценкам правительства, это позволит Аргентине сократить процентные выплаты на 62%, сэкономив почти $38 млрд. Кроме того, предлагается сократить основной долг на 5,4%, что сбережет еще около $3,6 млрд.

Предложение будет представлено кредиторам в пятницу и у них будет 20 дней на его рассмотрение, заявил Гусман. По его словам, пока стороны далеки от соглашения. Новый президент Аргентины Альберто Фернандес ранее назвал долг неустойчивым. Экономические проблемы страны усугубила пандемия коронавируса. По прогнозам МВФ, ВВП Аргентины сократится на 5,7% в этом году. «Сейчас Аргентина не может ничего заплатить», – заявил Гусман.

Инвесторы сомневаются, что держатели аргентинских бондов примут это предложение, пишет The Wall Street Journal. Отчасти это связано с тем, что почти половина долговых обязательств Аргентины в ближайшие четыре года приходится на платежи Международному валютному фонду (МВФ), от которого она получила $44 млрд финансовой помощи. О реструктуризации этого долга Аргентина и МВФ еще не договорились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных