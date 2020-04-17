Аргентина предложила инвесторам реструктурировать долг

Предложение, озвученное 16 апреля министром финансов Мартином Гусманом, предполагает мораторий на выплаты в 2020‒2022 гг. Когда платежи возобновятся в 2023 г., правительство хочет снизить процентную ставку до 0,55%, а затем постепенно повышать ее до 4,5% по мере восстановления экономики. По оценкам правительства, это позволит Аргентине сократить процентные выплаты на 62%, сэкономив почти $38 млрд. Кроме того, предлагается сократить основной долг на 5,4%, что сбережет еще около $3,6 млрд.