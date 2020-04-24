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Ростуризм предлагает максимально упростить въезд в Россию после пандемии

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Ростуризм уже работает над мерами по восстановлению въездного турпотока после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил представитель агентства. «Сейчас мы обсуждаем с коллегами из МИД России и других ведомств большой блок вопросов по упрощению визового режима», – сказал он.

Упрощение визовых формальностей – это одна из мер нефинансовой поддержки, которая может помочь не только быстро восстановить въездной турпоток, но и увеличить его на 20–30% по отношению к докризисному уровню уже по итогам 2021 г., рассчитывает руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ростуризм предлагает бесплатно повторно оформить визы тем, кто не смог ими воспользоваться из-за закрытия границ, и в самое ближайшее время возобновить предварительный прием документов на оформление электронных виз, а также классических виз в зарубежных консульствах, чтобы туристы уже сейчас могли планировать свои будущие поездки в Россию. Срок выдачи виз может сократиться до трех рабочих дней.

Электронные визы, которые с 1 января 2021 г. должны заработать на территории всей страны, дадут право оформлять их дистанционно, без визитов в консульство. Такой механизм уже действует в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калининграде и на Дальнем Востоке. С 2021 г. Ростуризм предлагает увеличить список иностранных государств, граждане которых могут оформить электронную визу, – перечень стран должен быть шире, чем действующий сейчас для Калининграда и Санкт-Петербурга. При этом визу нужно сделать многократной и разрешить оформлять заранее (минимум за 3 месяца до поездки).

Сразу после открытия границ Россия должна выйти на мировой рынок с конкурентоспособным туристским продуктом, одним из важнейших компонентов которого является гибкая и современная визовая система, говорит чиновник, близкий к Ростуризму. Поэтому решения по визе должны быть рассмотрены в приоритетном порядке как антикризисная мера, считает он.​

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных