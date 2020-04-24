Ростуризм предлагает максимально упростить въезд в Россию после пандемии
Ростуризм уже работает над мерами по восстановлению въездного турпотока после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил представитель агентства. «Сейчас мы обсуждаем с коллегами из МИД России и других ведомств большой блок вопросов по упрощению визового режима», – сказал он.
Упрощение визовых формальностей – это одна из мер нефинансовой поддержки, которая может помочь не только быстро восстановить въездной турпоток, но и увеличить его на 20–30% по отношению к докризисному уровню уже по итогам 2021 г., рассчитывает руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Ростуризм предлагает бесплатно повторно оформить визы тем, кто не смог ими воспользоваться из-за закрытия границ, и в самое ближайшее время возобновить предварительный прием документов на оформление электронных виз, а также классических виз в зарубежных консульствах, чтобы туристы уже сейчас могли планировать свои будущие поездки в Россию. Срок выдачи виз может сократиться до трех рабочих дней.
Электронные визы, которые с 1 января 2021 г. должны заработать на территории всей страны, дадут право оформлять их дистанционно, без визитов в консульство. Такой механизм уже действует в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калининграде и на Дальнем Востоке. С 2021 г. Ростуризм предлагает увеличить список иностранных государств, граждане которых могут оформить электронную визу, – перечень стран должен быть шире, чем действующий сейчас для Калининграда и Санкт-Петербурга. При этом визу нужно сделать многократной и разрешить оформлять заранее (минимум за 3 месяца до поездки).
Сразу после открытия границ Россия должна выйти на мировой рынок с конкурентоспособным туристским продуктом, одним из важнейших компонентов которого является гибкая и современная визовая система, говорит чиновник, близкий к Ростуризму. Поэтому решения по визе должны быть рассмотрены в приоритетном порядке как антикризисная мера, считает он.