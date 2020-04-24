Ростуризм предлагает максимально упростить въезд в Россию после пандемии

Электронные визы, которые с 1 января 2021 г. должны заработать на территории всей страны, дадут право оформлять их дистанционно, без визитов в консульство. Такой механизм уже действует в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калининграде и на Дальнем Востоке. С 2021 г. Ростуризм предлагает увеличить список иностранных государств, граждане которых могут оформить электронную визу, – перечень стран должен быть шире, чем действующий сейчас для Калининграда и Санкт-Петербурга. При этом визу нужно сделать многократной и разрешить оформлять заранее (минимум за 3 месяца до поездки).