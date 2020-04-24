Путин призвал госкомпании отказаться от покупки иностранных лимузинов
Президент Владимир Путин призвал органы государственной власти и госкомпании покупать автомобили, необходимые для работы, и отказаться от приобретения иностранных лимузинов. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.
Путин напомнил, что уже принято решение о закупке в этом году около 25 000 новых машин для МВД, Росгвардии, Минобороны, МЧС и некоторых других структур. Также «Почта России» дополнительно приобретет до конца года 6000 автомобилей. Президент поручил правительству подготовить дополнительные инструменты поддержки финансирования таких инвестиций и закупок.
Ограничение закупок дорогостоящих товаров и роскоши, так называемое «нормирование», существует сейчас для госзаказа. Чиновники давно призывают ввести его для государственных компаний и естественных монополий. Госкомпании не поддерживают распространение на них жестких норм госзаказа, настаивая, что им нужны более гибкие правила, чтобы оставаться конкурентоспособными.
В марте Минфин предложил госкомпаниям самим проработать вопрос введения для них механизмов нормирования при проведении закупок, поскольку проработать этот вопрос поручил президент.