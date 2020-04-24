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Путин призвал госкомпании отказаться от покупки иностранных лимузинов

Ведомости

Президент Владимир Путин призвал органы государственной власти и госкомпании покупать автомобили, необходимые для работы, и отказаться от приобретения иностранных лимузинов. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

Путин напомнил, что уже принято решение о закупке в этом году около 25 000 новых машин для МВД, Росгвардии, Минобороны, МЧС и некоторых других структур. Также «Почта России» дополнительно приобретет до конца года 6000 автомобилей. Президент поручил правительству подготовить дополнительные инструменты поддержки финансирования таких инвестиций и закупок.

Ограничение закупок дорогостоящих товаров и роскоши, так называемое «нормирование», существует сейчас для госзаказа. Чиновники давно призывают ввести его для государственных компаний и естественных монополий. Госкомпании не поддерживают распространение на них жестких норм госзаказа, настаивая, что им нужны более гибкие правила, чтобы оставаться конкурентоспособными.

В марте Минфин предложил госкомпаниям самим проработать вопрос введения для них механизмов нормирования при проведении закупок, поскольку проработать этот вопрос поручил президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных