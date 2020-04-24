Путин призвал госкомпании отказаться от покупки иностранных лимузинов

Ограничение закупок дорогостоящих товаров и роскоши, так называемое «нормирование», существует сейчас для госзаказа. Чиновники давно призывают ввести его для государственных компаний и естественных монополий. Госкомпании не поддерживают распространение на них жестких норм госзаказа, настаивая, что им нужны более гибкие правила, чтобы оставаться конкурентоспособными.