Кабмин утвердил меры и правила поддержки системообразующих компаний

Каждая компания из признанных системно значимыми сможет претендовать на кредит по льготной ставке. Кроме того, в качестве поддержки от государства особо пострадавшие компании могут получить субсидии на возмещение затрат, отсрочку от уплаты налогов и авансовых платежей по ним. Государство может предоставить гарантии, необходимые для реструктуризации действующих кредитов и получения новых кредитов и облигационных займов, говорится в сообщении.