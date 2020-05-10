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Кабмин утвердил меры и правила поддержки системообразующих компаний

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Правительство России утвердило меры поддержки для системообразующих предприятий, пострадавших в период эпидемии коронавируса, и правила ее получения. На поддержку может претендовать 1151 компания, сообщила пресс-служба кабинета министров.

В сообщении говорится, что перечень мер и правила предоставления утвердили постановлением правительства. Системообразующая компания может претендовать на одну или несколько мер поддержки. Для получения помощи предприятия должны пройти стресс-тестирование.

«Заявки тех из них, кто по результатам теста оказался в зоне риска, должны быть верифицированы и рассмотрены на заседаниях межведомственной комиссии и правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики», – уточнили в пресс-службе.

Каждая компания из признанных системно значимыми сможет претендовать на кредит по льготной ставке. Кроме того, в качестве поддержки от государства особо пострадавшие компании могут получить субсидии на возмещение затрат, отсрочку от уплаты налогов и авансовых платежей по ним. Государство может предоставить гарантии, необходимые для реструктуризации действующих кредитов и получения новых кредитов и облигационных займов, говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных