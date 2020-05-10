Кабмин утвердил меры и правила поддержки системообразующих компаний
Правительство России утвердило меры поддержки для системообразующих предприятий, пострадавших в период эпидемии коронавируса, и правила ее получения. На поддержку может претендовать 1151 компания, сообщила пресс-служба кабинета министров.
В сообщении говорится, что перечень мер и правила предоставления утвердили постановлением правительства. Системообразующая компания может претендовать на одну или несколько мер поддержки. Для получения помощи предприятия должны пройти стресс-тестирование.
«Заявки тех из них, кто по результатам теста оказался в зоне риска, должны быть верифицированы и рассмотрены на заседаниях межведомственной комиссии и правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики», – уточнили в пресс-службе.
Каждая компания из признанных системно значимыми сможет претендовать на кредит по льготной ставке. Кроме того, в качестве поддержки от государства особо пострадавшие компании могут получить субсидии на возмещение затрат, отсрочку от уплаты налогов и авансовых платежей по ним. Государство может предоставить гарантии, необходимые для реструктуризации действующих кредитов и получения новых кредитов и облигационных займов, говорится в сообщении.