Bloomberg узнал о планах гендиректора ВТО досрочно покинуть пост
Гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу планирует досрочно покинуть занимаемый пост, пишет Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией. Срок его полномочий истекает в сентябре 2021 г.
По информации источников, 62-летний Азеведу уже сообщил о своем решении представителям стран – участниц ВТО. По данным Bloomberg, после ухода Азеведу временно исполнять обязанности гендиректора организации может один из четырех его заместителей – Йонов Фредерик Ага (Нигерия), Карл Браунер (Германия), Алан Вольф (США) или И Сяочжунь (Китай). Официальный представитель ВТО отказался комментировать эту информацию.
Роберту Карвалью ди Азеведу был назначен на пост гендиректора ВТО в 2013 г. В 2017 г. его переизбрали на второй четырехлетний срок.