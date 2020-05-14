Bloomberg узнал о планах гендиректора ВТО досрочно покинуть пост

По информации источников, 62-летний Азеведу уже сообщил о своем решении представителям стран – участниц ВТО. По данным Bloomberg, после ухода Азеведу временно исполнять обязанности гендиректора организации может один из четырех его заместителей – Йонов Фредерик Ага (Нигерия), Карл Браунер (Германия), Алан Вольф (США) или И Сяочжунь (Китай). Официальный представитель ВТО отказался комментировать эту информацию.