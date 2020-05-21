Силуанов исключил отмену бюджетного правила
Отмена бюджетного правила не обсуждается, благодаря ему у России есть возможность сильно не сокращать расходы и оказывать поддержку пострадавшим от распространения коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, правило уже прошло несколько проверок на прочность.
Бюджетное правило хорошо показало себя как механизм снижения зависимости экономики от цен на нефть, подчеркнул Силуанов. «Всего месяц назад цены на нефть опускались ниже $10 за баррель. При этом курс реагировал не очень остро, инфляция сохранялась даже ниже ориентира Банка России, долгосрочные процентные ставки в экономике остались стабильными», — напомнил он. Министр допустил, что снижение нефтегазовых доходов можно частично покрыть дополнительными заимствованиями в 2021 г., но при этом не надо лишать частный сектор кредитного ресурса.
По действующему бюджетному правилу доходы от продажи нефти и газа сверх цены отсечения ($42,4 за баррель) направляются в фонд национального благосостояния (ФНБ). Если цена на нефть опускается ниже цены отсечения, то ФНБ за счет продажи иностранной валюты компенсирует недополученные нефтегазовые доходы.