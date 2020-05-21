Силуанов исключил отмену бюджетного правила

Бюджетное правило хорошо показало себя как механизм снижения зависимости экономики от цен на нефть, подчеркнул Силуанов. «Всего месяц назад цены на нефть опускались ниже $10 за баррель. При этом курс реагировал не очень остро, инфляция сохранялась даже ниже ориентира Банка России, долгосрочные процентные ставки в экономике остались стабильными», — напомнил он. Министр допустил, что снижение нефтегазовых доходов можно частично покрыть дополнительными заимствованиями в 2021 г., но при этом не надо лишать частный сектор кредитного ресурса.