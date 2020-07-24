Набиуллина не поддержала хеджирование нефтегазовых доходов

«Мы пока не видели точных предложений на эту тему, но если говорить о том, чтобы нам копировать мексиканский опыт, — мы не поддерживаем такое предложение»,- сказала Набиуллина. По ее словам, бюджетное правило выполняет свою функцию. Изменяя его на что-то другое нужно понимать, что другой механизм будет лучше. «Дополнять его? Тоже нужно понимать, какой ценой будет дополнение бюджетного правила этим механизмом. Кроме того, надо учитывать, что все-таки объемы добычи нефти и экспорт нефти в Мексике многократно меньше российских», — сказала она.