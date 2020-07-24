Набиуллина не поддержала хеджирование нефтегазовых доходов
Центробанк не видит смысла в хеджировании рисков падения нефтяных цен за счет денег Фонда национального благосостояния (ФНБ) – цена вопроса слишком высока. Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Мы пока не видели точных предложений на эту тему, но если говорить о том, чтобы нам копировать мексиканский опыт, — мы не поддерживаем такое предложение»,- сказала Набиуллина. По ее словам, бюджетное правило выполняет свою функцию. Изменяя его на что-то другое нужно понимать, что другой механизм будет лучше. «Дополнять его? Тоже нужно понимать, какой ценой будет дополнение бюджетного правила этим механизмом. Кроме того, надо учитывать, что все-таки объемы добычи нефти и экспорт нефти в Мексике многократно меньше российских», — сказала она.
Если же речь идет о том, чтобы хеджировать все объемы, то у ЦБ есть большие сомнения, что рынки хеджирования позволяют осуществить такую операцию, отметила Набиуллина, либо она будет очень дорогая. «Если ее предполагается финансировать при этом из ФНБ, это достаточно дорогая операция. Это, на мой взгляд, не лучший способ тратить деньги из ФНБ. Это будет дорого при таком объеме», — прокомментировала она.
О том, что российское правительство прорабатывает идею хеджирования ценовых рисков для нефтегазовых доходов по аналогии с Мексикой, которая использует механизм покупки пут-опционов, сообщили «Интерфакс» и Bloomberg со ссылкой на источники. По их информации, президент Владимир Путин дал указание рассмотреть такую возможность для защиты нефтегазовых доходов государства от резкого падения цен.
Замысел состоит в том, что покупать нефтяные опционы правительство может за деньги ФНБ: туда поступают доходы бюджета при превышении цены на нефть в $42,6 за баррель – уровня цены отсечения по бюджетному правилу. С предложением рассмотреть идею хеджирования нефтегазовых доходов по цене отсечения к президенту обратилась «Роснефть», писал «Интерфакс».
23 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам изучить возможность применения механизмов хеджирования нефтегазовых доходов. «Действительно, в соответствующих ведомствах обсуждаются различные механизмы хеджирования, использования этой практики, которую некоторые страны применяют в плане хеджирования рисков на предмет нестабильной ценовой конъюнктуры. Этот вопрос действительно рассматривается и действительно президентом дано поручение проработать такую возможность», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
На вопрос, чем российские власти не устраивает бюджетное правило, которое помогает защищаться от нестабильности ценовой конъюнктуры на нефтегазовом рынке, Песков ответил: «Это разные ипостаси».