Минюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в законодательство о перечислении конфискованных денег в Пенсионный фонд России будут касаться только тех граждан, которые обязаны предоставлять сведения о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей. Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе Минюста, который разработал соответствующие поправки в Гражданский кодекс и закон о противодействии коррупции.
«К таким лицам относятся лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы и иные лица», ‒ пояснили в министерстве.
Изъятие средств будет производиться в случае, если на счета подотчетных лиц, их супругов и несовершеннолетних детей будут поступать средства в сумме, превышающей их общий доход за отчетный период и предшествующие два года, и если законность их получения не подтверждена.
В Минюсте отметили, что в июле 2020 г. законопроекты внесены в правительство. В сопроводительных материалах указано, что соответствующие поправки в Гражданский кодекс влекут за собой поправки в Бюджетный кодекс. Поправки в Бюджетный кодекс разрабатывает Минфин, сообщали ранее «Ведомостям» в министерстве.