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Минюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ведомости

Поправки в законодательство о перечислении конфискованных денег в Пенсионный фонд России будут касаться только тех граждан, которые обязаны предоставлять сведения о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей. Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе Минюста, который разработал соответствующие поправки в Гражданский кодекс и закон о противодействии коррупции.

«К таким лицам относятся лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы и иные лица», ‒ пояснили в министерстве. 

Изъятие средств будет производиться в случае, если на счета подотчетных лиц, их супругов и несовершеннолетних детей будут поступать средства в сумме, превышающей их общий доход за отчетный период и предшествующие два года, и если законность их получения не подтверждена. 

В Минюсте отметили, что в июле 2020 г. законопроекты внесены в правительство. В сопроводительных материалах указано, что соответствующие поправки в Гражданский кодекс влекут за собой поправки в Бюджетный кодекс. Поправки в Бюджетный кодекс разрабатывает Минфин, сообщали ранее «Ведомостям» в министерстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных