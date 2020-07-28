Минюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Поправки в законодательство о перечислении конфискованных денег в Пенсионный фонд России будут касаться только тех граждан, которые обязаны предоставлять сведения о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей. Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе Минюста, который разработал соответствующие поправки в Гражданский кодекс и закон о противодействии коррупции.