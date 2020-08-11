Мишустин утвердил правила возврата денег за покупку туров по России

«В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года», – подчеркнули в пресс-службе правительства. При этом путевка или проживание в гостинице должны быть оплачены картой «Мир», продолжительность тура должна быть не менее четырех ночей, а стоимость – не менее 25 000 руб. Выбирать направления путешествий нужно на портале мирпутешествий.рф в период проведения программы.