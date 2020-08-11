Мишустин утвердил правила возврата денег за покупку туров по России
Премьер Михаил Мишустин утвердил правила возврата денег за покупку туров по России. Такое постановление опубликовано на сайте правительства. Программа будет действовать с 21 по 28 августа. В этот период россияне смогут приобрести туры по всей стране до конца года и получить в зависимости от трат возврат от 5000 до 15 000 руб.
«В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года», – подчеркнули в пресс-службе правительства. При этом путевка или проживание в гостинице должны быть оплачены картой «Мир», продолжительность тура должна быть не менее четырех ночей, а стоимость – не менее 25 000 руб. Выбирать направления путешествий нужно на портале мирпутешествий.рф в период проведения программы.
Программу стимулирования поездок по России разрабатывает Ростуризм совместно с оператором платежной системы «Мир». Как сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, правительство в текущем году выделит на нее 15 млрд руб. Субсидией, по расчетам правительства, смогут воспользоваться до 3 млн человек.