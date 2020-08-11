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Росстат сообщил о падении ВВП России во II квартале на 8,5%

Ведомости

ВВП России в натуральном выражении снизился во II квартале 2020 г. на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в предварительной оценке Росстата объема ВВП. 

Этот показатель выше прогнозов Минэкономразвития, которое ожидало падения ВВП страны на 9,6%. 

В апреле Международный валютный фонд опубликовал прогноз развития ситуации в мировой экономике в условиях пандемии коронавируса. МВФ оценивал падение российского ВВП на 5,5%, а мирового – на 3%. 

Ранее по теме: МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных