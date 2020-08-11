Росстат сообщил о падении ВВП России во II квартале на 8,5%
ВВП России в натуральном выражении снизился во II квартале 2020 г. на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в предварительной оценке Росстата объема ВВП.
Этот показатель выше прогнозов Минэкономразвития, которое ожидало падения ВВП страны на 9,6%.
В апреле Международный валютный фонд опубликовал прогноз развития ситуации в мировой экономике в условиях пандемии коронавируса. МВФ оценивал падение российского ВВП на 5,5%, а мирового – на 3%.