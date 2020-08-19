Правительство выделит около 3 млрд рублей на переобучение оставшихся без работы

В середине мая вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о росте числа зарегистрированных безработных в период нерабочих дней на 29% – до 1,66 млн человек. В августе Минтруд сообщил, что численность принятых на работу россиян в июле впервые с начала пандемии превысила численность уволенных. Кризис на российском рынке труда преодолен, констатировали в министерстве.