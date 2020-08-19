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Правительство выделит около 3 млрд рублей на переобучение оставшихся без работы

Ведомости

Правительство выделит почти 3 млрд руб. на переобучение россиян, которые остались без работы из-за распространения коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Правительство направит почти 3 млрд руб. на организацию их переобучения. Соответствующее распоряжение подписано», – сказал Мишустин.

Планируется, что более 100 000 человек смогут получить более востребованную профессию или дополнительное образование. Вести эту работу будет российский союз WorldSkills, а подать заявку на обучение можно будет на портале «Работа в России», добавил премьер.

В середине мая вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о росте числа зарегистрированных безработных в период нерабочих дней на 29% – до 1,66 млн человек. В августе Минтруд сообщил, что численность принятых на работу россиян в июле впервые с начала пандемии превысила численность уволенных. Кризис на российском рынке труда преодолен, констатировали в министерстве.

Ранее по теме: Минтруд сообщил о преодолении кризиса на рынке труда в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных