Правительство выделит около 3 млрд рублей на переобучение оставшихся без работы
Правительство выделит почти 3 млрд руб. на переобучение россиян, которые остались без работы из-за распространения коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Правительство направит почти 3 млрд руб. на организацию их переобучения. Соответствующее распоряжение подписано», – сказал Мишустин.
Планируется, что более 100 000 человек смогут получить более востребованную профессию или дополнительное образование. Вести эту работу будет российский союз WorldSkills, а подать заявку на обучение можно будет на портале «Работа в России», добавил премьер.
В середине мая вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о росте числа зарегистрированных безработных в период нерабочих дней на 29% – до 1,66 млн человек. В августе Минтруд сообщил, что численность принятых на работу россиян в июле впервые с начала пандемии превысила численность уволенных. Кризис на российском рынке труда преодолен, констатировали в министерстве.