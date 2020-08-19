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ФАС вынесла предупреждение «Почте России» за надбавки к тарифам

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение «Почте России» из-за надбавки к тарифу оплаты посылки в труднодоступных населенных пунктах, говорится на сайте ФАС.

Речь идет о надбавках за отправку посылок в труднодоступные населенные пункты или из них. Ведомство требует отменить повышенный тариф в течение десяти дней с момента получения «Почтой России» предупреждения.

Такая надбавка «является экономически и технологически необоснованной», пояснила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева. По ее словам, те, кто живет в отдаленных поселениях, «не должны платить в два раза больше за пересылку посылок, чем их соседи».

С 1 октября 2019 г. «Почта России» установила дополнительную надбавку в размере 100% к сумме оплаты за всю массу посылки. Это касается отправлении посылок в труднодоступные отделения связи. То же правило распространяется и на отправления из таких отделений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных