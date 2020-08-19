ФАС вынесла предупреждение «Почте России» за надбавки к тарифам
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение «Почте России» из-за надбавки к тарифу оплаты посылки в труднодоступных населенных пунктах, говорится на сайте ФАС.
Речь идет о надбавках за отправку посылок в труднодоступные населенные пункты или из них. Ведомство требует отменить повышенный тариф в течение десяти дней с момента получения «Почтой России» предупреждения.
Такая надбавка «является экономически и технологически необоснованной», пояснила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева. По ее словам, те, кто живет в отдаленных поселениях, «не должны платить в два раза больше за пересылку посылок, чем их соседи».
С 1 октября 2019 г. «Почта России» установила дополнительную надбавку в размере 100% к сумме оплаты за всю массу посылки. Это касается отправлении посылок в труднодоступные отделения связи. То же правило распространяется и на отправления из таких отделений.