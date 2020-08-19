ФАС вынесла предупреждение «Почте России» за надбавки к тарифам

Такая надбавка «является экономически и технологически необоснованной», пояснила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева. По ее словам, те, кто живет в отдаленных поселениях, «не должны платить в два раза больше за пересылку посылок, чем их соседи».