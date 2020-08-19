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Инфляция в России достигла нулевого уровня

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Рост потребительских цен с 11 по 17 августа был нулевым после снижения на 0,1% неделей ранее, сообщает Росстат. При этом за указанный период было отмечено увеличение стоимости ряда продуктов, в том числе сахара, некоторых видов мяса и гречки.

«За период с 11 по 17 августа 2020 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала августа – 99,9%, с начала года – 102,9%», ‒ следует из данных ведомства.

Росстат также сообщил об увеличении стоимости сахара на 0,5%, баранины и свинины ‒ на 0,3%. На столько же выросла цена детских фруктово-ягодных консервов. Кроме того, на 0,2% подорожали гречка, хлеб и сливочное масло. При этом на рассматриваемой неделе Росстат отметил снижение стоимости овощей в среднем на 3,2%. На 0,5% подешевело пшено, на 0,3% ‒ стерилизованное молоко, на 0,2% ‒ сметана, яйца и макаронные изделия.

Ранее по теме: Росстат зафиксировал первую дефляцию в этом году

Первую в 2020 г. дефляцию Росстат зафиксировал на неделе с 4 по 10 августа, когда индекс потребительских цен снизился на 0,1%. Три недели до этого темп роста цен в России был нулевым. Тогда основной причиной подобной динамики в ведомстве назвали снижение стоимости овощей.

Ранее Минэкономразвития представило доклад «Картина инфляции за июль 2020 г.», в котором министерство прогнозировало дефляцию в августе на уровне от 0,2 до 0,1% месяц к месяцу. При этом в годовом выражении, по оценке министерства, инфляция в августе может составить от 3,4 до 4,5%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных