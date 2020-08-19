Инфляция в России достигла нулевого уровня

Росстат также сообщил об увеличении стоимости сахара на 0,5%, баранины и свинины ‒ на 0,3%. На столько же выросла цена детских фруктово-ягодных консервов. Кроме того, на 0,2% подорожали гречка, хлеб и сливочное масло. При этом на рассматриваемой неделе Росстат отметил снижение стоимости овощей в среднем на 3,2%. На 0,5% подешевело пшено, на 0,3% ‒ стерилизованное молоко, на 0,2% ‒ сметана, яйца и макаронные изделия.