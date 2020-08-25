В ООН заявили о риске потери работы для 120 млн человек в сфере туризма
Международный туристический поток за первые пять месяцев этого года сократился более чем вдвое, потери отрасли составили $320 млрд, под угрозой находятся 120 млн рабочих мест, заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении, опубликованном на сайте организации.
«В целом под угрозой находится около 120 млн рабочих мест в сфере туризма», – подчеркнул генсек, отметив, что тяжело наблюдать, как пандемия COVID-19 разрушила сферу туризма. По его словам, в этой сфере работает каждый десятый человек на Земле и обеспечивает средства к существованию еще сотням миллионов людей.
Он также назвал пять приоритетных областей, которые могут «помочь выздоровлению» туристической отрасли. В частности, смягчение социально-экономических последствий кризиса, использование технологий, продвижение «устойчивости и зеленого роста», укрепление партнерских отношений.
Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO) в своем докладе сообщала, что потери международного туристического сектора из-за пандемии коронавируса с января по май 2020 г. достигли $320 млрд. Это более чем втрое превышает убытки отрасли из-за экономического кризиса в 2009 г. По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, потери российской туристической отрасли в связи с закрытием границ для иностранцев составили 500 млрд руб.