В ООН заявили о риске потери работы для 120 млн человек в сфере туризма

«В целом под угрозой находится около 120 млн рабочих мест в сфере туризма», – подчеркнул генсек, отметив, что тяжело наблюдать, как пандемия COVID-19 разрушила сферу туризма. По его словам, в этой сфере работает каждый десятый человек на Земле и обеспечивает средства к существованию еще сотням миллионов людей.