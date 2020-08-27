Путин оценил текущий уровень цен на нефть

Президент выразил мнение, что пик проблем в России пройден и экономика будет постепенно восстанавливаться. В следующем году восстановление будет обеспечено, заявил Путин. Также он добавил, что сейчас макроэкономические показатели ведут себя «достаточно стабильно» и инфляция на сегодня составляет 3,4%, несмотря на прогнозы.