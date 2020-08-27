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Путин оценил текущий уровень цен на нефть

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Лучше бы стоимость нефти была побольше текущих $46 за баррель, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24». Стенограмма интервью опубликована на сайте Кремля.

«Лучше бы она была чуть побольше», ‒ сказал российский лидер. Он отметил, что российские резервы растут, что создает «дополнительную подушку безопасности».

Президент выразил мнение, что пик проблем в России пройден и экономика будет постепенно восстанавливаться. В следующем году восстановление будет обеспечено, заявил Путин. Также он добавил, что сейчас макроэкономические показатели ведут себя «достаточно стабильно» и инфляция на сегодня составляет 3,4%, несмотря на прогнозы.

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила значение $46 25 августа. Ранее она была на таком уровне 5 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных