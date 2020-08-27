Путин оценил текущий уровень цен на нефть
Лучше бы стоимость нефти была побольше текущих $46 за баррель, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24». Стенограмма интервью опубликована на сайте Кремля.
«Лучше бы она была чуть побольше», ‒ сказал российский лидер. Он отметил, что российские резервы растут, что создает «дополнительную подушку безопасности».
Президент выразил мнение, что пик проблем в России пройден и экономика будет постепенно восстанавливаться. В следующем году восстановление будет обеспечено, заявил Путин. Также он добавил, что сейчас макроэкономические показатели ведут себя «достаточно стабильно» и инфляция на сегодня составляет 3,4%, несмотря на прогнозы.
Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила значение $46 25 августа. Ранее она была на таком уровне 5 августа.