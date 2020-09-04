Регионам могут запретить снижать размер прожиточного минимума

По данным Росстата, во II квартале 2020 г. размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан снизился в нескольких регионах страны по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года: в Ямало-Ненецком автономном округе (с 17 707 до 17 511 руб.), Севастополе (с 12 381 до 12 164 руб.), Смоленской области (с 12 088 до 12 038 руб.), Свердловской области (с 11 763 до 11 713 руб.) и Дагестане (с 10 363 до 10 199 руб.).