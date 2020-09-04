Регионам могут запретить снижать размер прожиточного минимума
Правительство России планирует запретить регионам снижать размер прожиточного минимума, сообщают «Известия» со ссылкой на два источника, близких к кабмину. По информации издания, подобная инициатива обсуждалась на совещании у вица-премьера Татьяны Голиковой.
Соответствующие изменения планируется внести в законопроект об определении размера прожиточного минимума. Нововведение будет действовать, если при повтором пересчете данного показателя его размер окажется меньше установленной годом ранее ставки.
Сейчас величина прожиточного минимума рассчитывается ежеквартально. Она зависит от потребительской корзины и меняется исходя от уровня цен. Размер прожиточного минимума варьируется от региона к региону. Общероссийский прожиточный минимум сейчас составляет 12 392 рубля для трудоспособной части населения.
Кроме того, правительство обсуждает изменения в методике расчета прожиточного минимума на основе соотношения федерального значения показателя в размере 42,5% и медианного дохода конкретного региона. При этом раз в 5 лет методика определения величины прожиточного минимума и зависящего от него минимального размера оплаты труда (МРОТ) будет пересматриваться.
В Минтруде «Известиям» сообщили, что прорабатывают различные варианты расчета прожиточного минимума, в том числе принимая во внимание международный опыт и предложения по обновлению потребительской корзины. Однако поручений по введению запрета на снижение размера прожиточного минимума для регионов ведомство пока не получало.
По данным Росстата, во II квартале 2020 г. размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан снизился в нескольких регионах страны по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года: в Ямало-Ненецком автономном округе (с 17 707 до 17 511 руб.), Севастополе (с 12 381 до 12 164 руб.), Смоленской области (с 12 088 до 12 038 руб.), Свердловской области (с 11 763 до 11 713 руб.) и Дагестане (с 10 363 до 10 199 руб.).