Опрос показал долю согласных на «черную зарплату» россиян
39% россиян согласны получать неофициальную зарплату, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Ведомостей»). Опрос проводился с 1 по 3 сентября в 336 населенных пунктах по всей России среди 1600 жителей в возрасте старше 18 лет.
При этом в апреле, когда в стране действовали ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, на подобные условия труда была готова почти половина опрошенных – 46%.
«В августе и сентябре число согласных на неофициальную зарплату составляет 39%, что даже меньше, чем в аналогичные периоды 2018 и 2019 гг. (42 и 43% соответственно)», – сказано в отчете опроса. Текущий показатель является минимальным за всю историю подобных опросов, которые ведутся с февраля 2009 г., когда 60% устраивала зарплата в конверте.
Опрос показал, что среди мужчин больше доля согласных на «черную» или «серую» зарплату, нежели среди женщин: 46% против 31% соответственно. Среди представителей различных возрастных групп о готовности без необходимых договоров чаще других говорили респонденты 25–34 лет – таких 42%. Наименее лояльными оказались россияне до 24 лет, среди них получать зарплату в конверте не против 32% опрошенных.
Кроме того, отношение к «серой» и «черной» зарплате варьируется у россиян в зависимости от уровня их текущего дохода. Доля согласных на неофициальный заработок больше всего среди тех, кто получает от 50 000 до 79 999 руб. в месяц – 42%. Респонденты с ежемесячным доходом от 80 000 руб. деньги в конверте готовы получать реже других: положительно на подобное предложение ответили бы 36% граждан.