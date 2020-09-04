Опрос показал долю согласных на «черную зарплату» россиян

Кроме того, отношение к «серой» и «черной» зарплате варьируется у россиян в зависимости от уровня их текущего дохода. Доля согласных на неофициальный заработок больше всего среди тех, кто получает от 50 000 до 79 999 руб. в месяц – 42%. Респонденты с ежемесячным доходом от 80 000 руб. деньги в конверте готовы получать реже других: положительно на подобное предложение ответили бы 36% граждан.