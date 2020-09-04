Минфин предложил увеличить дефицит бюджета 2021 года

Предлагаемые изменения предусмотрены разработанными министерством поправками в бюджетное законодательство, которые уточняют особенности формирования бюджета на 2021 г. и плановый период 2022–2023 гг. В сообщении отмечается, что предложенная мера обеспечит постепенную нормализацию бюджетной политики по мере восстановления экономической активности. Минфин также предложил скорректировать расчет базовых нефтегазовых доходов бюджета в 2021 г., взяв за основу данные макропрогноза объемов добычи и переработки нефти и экспорта топливно-энергетических товаров, который был заложен «в основу прогноза доходов, утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг».