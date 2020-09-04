Минфин предложил увеличить дефицит бюджета 2021 года
Минфин России предложил увеличить размер структурного первичного дефицита федерального бюджета на 875 млрд руб. – до 1,46 трлн. Осуществить это планируется за счет уточнения порядка расчета предельного объема расходов бюджета, сообщает пресс-служба министерства.
«С учетом постепенного восстановления экономики и продолжения реализации отдельных антикризисных мер в 2021 г. размер структурного первичного дефицита в переходный период 2021 г. предлагается повысить на 875 млрд руб. до 1,46 трлн руб. Уровень структурного первичного дефицита 2022 г. и последующих лет определяется в соответствии с действующими «бюджетными правилами» (в размере 585 млрд руб. в 2022–2023 гг.)», – говорится в сообщении Минфина.
Предлагаемые изменения предусмотрены разработанными министерством поправками в бюджетное законодательство, которые уточняют особенности формирования бюджета на 2021 г. и плановый период 2022–2023 гг. В сообщении отмечается, что предложенная мера обеспечит постепенную нормализацию бюджетной политики по мере восстановления экономической активности. Минфин также предложил скорректировать расчет базовых нефтегазовых доходов бюджета в 2021 г., взяв за основу данные макропрогноза объемов добычи и переработки нефти и экспорта топливно-энергетических товаров, который был заложен «в основу прогноза доходов, утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг».
«Это позволит минимизировать влияние временного ограничения добычи нефти как на уровень предельных расходов федерального бюджета, так и на ненефтегазовый сектор отечественной экономики в целом», – отмечается в сообщении. «Сокращение объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ представляет собой временное отклонение объема добычи нефти от равновесного уровня, определяемого рыночными механизмами», – поясняет Минфин.