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Минфин предложил увеличить дефицит бюджета 2021 года

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Минфин России предложил увеличить размер структурного первичного дефицита федерального бюджета на 875 млрд руб. – до 1,46 трлн. Осуществить это планируется за счет уточнения порядка расчета предельного объема расходов бюджета, сообщает пресс-служба министерства.

«С учетом постепенного восстановления экономики и продолжения реализации отдельных антикризисных мер в 2021 г. размер структурного первичного дефицита в переходный период 2021 г. предлагается повысить на 875 млрд руб. до 1,46 трлн руб. Уровень структурного первичного дефицита 2022 г. и последующих лет определяется в соответствии с действующими «бюджетными правилами» (в размере 585 млрд руб. в 2022–2023 гг.)», – говорится в сообщении Минфина.

Предлагаемые изменения предусмотрены разработанными министерством поправками в бюджетное законодательство, которые уточняют особенности формирования бюджета на 2021 г. и плановый период 2022–2023 гг. В сообщении отмечается, что предложенная мера обеспечит постепенную нормализацию бюджетной политики по мере восстановления экономической активности. Минфин также предложил скорректировать расчет базовых нефтегазовых доходов бюджета в 2021 г., взяв за основу данные макропрогноза объемов добычи и переработки нефти и экспорта топливно-энергетических товаров, который был заложен «в основу прогноза доходов, утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг».

«Это позволит минимизировать влияние временного ограничения добычи нефти как на уровень предельных расходов федерального бюджета, так и на ненефтегазовый сектор отечественной экономики в целом», – отмечается в сообщении. «Сокращение объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ представляет собой временное отклонение объема добычи нефти от равновесного уровня, определяемого рыночными механизмами», – поясняет Минфин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных