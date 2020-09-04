Новак спрогнозировал падение спроса на нефть на 9‒10 млн баррелей в сутки

«Мы ежемесячно проводим встречи в рамках мониторинга исполнения соглашения ОПЕК+, делаем прогнозы на будущее. Падение спроса на нефть по году составит 9‒10 млн баррелей в сутки, это близкая к истине цифра», ‒ сказал Новак. Он добавил при этом, что «спрос начал расти, хотя в будущем еще остается много неопределенностей, но связанных уже с влиянием пандемии». По оценке министра энергетики России, «ситуация более понятная, чем в апреле».