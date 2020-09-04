Новак спрогнозировал падение спроса на нефть на 9‒10 млн баррелей в сутки
Мировой спрос на нефть в 2020 г. может сократиться на 9‒10 млн баррелей в сутки. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на форуме GMIS2020. Цитаты из его выступления Минэнерго России опубликовало в своем Twitter.
«Мы ежемесячно проводим встречи в рамках мониторинга исполнения соглашения ОПЕК+, делаем прогнозы на будущее. Падение спроса на нефть по году составит 9‒10 млн баррелей в сутки, это близкая к истине цифра», ‒ сказал Новак. Он добавил при этом, что «спрос начал расти, хотя в будущем еще остается много неопределенностей, но связанных уже с влиянием пандемии». По оценке министра энергетики России, «ситуация более понятная, чем в апреле».
«В июле мы заметили, что на 34 млн барр./сутки в странах ОЭСР сократились запасы. Если тренд сохранится, то мы постепенно сократим остатки, накопленные во II квартале. Среднее пятилетнее значение может быть достигнуто в 2021 г.», ‒ поделился своими наблюдения Новак.
В июне министр энергетики говорил, что мировой рынок нефти может достичь баланса к концу 2020 г. – середине 2021 г. с учетом выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов нефти в мире. Новое соглашение ОПЕК+, подписанное 12 апреля, предусматривало снижение странами добычи на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля. С 1 августа участники сделки скорректировали условия, договорившись о смягчении параметров сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки до конца 2020 г.