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Правительство проиндексирует зарплаты части бюджетников с 1 октября

Ведомости

Зарплаты части сотрудников бюджетных учреждений будут проиндексированы на 3% с 1 октября 2020 г. Такое распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.

«Федеральным государственным учреждениям принять меры по увеличению с 1 октября 2020 г. на 3% обеспечиваемой за счет федерального бюджета оплаты труда», ‒ говорится в постановлении. Кроме бюджетников оклад проиндексируют гражданскому персоналу воинских частей и органов власти, в которых законом предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об индексации зарплат государственных служащих на 3%, Кроме того, президент повысил зарплаты руководителю Следственного комитета и генпрокурору. В августе партия «Единая Россия» предложила увеличить долю оклада в зарплате бюджетников до 70%, Минтруд предложение не поддержал.

Ранее по теме: Зарплата в 2019 году выросла почти у всех силовых министров

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных