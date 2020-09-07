Правительство проиндексирует зарплаты части бюджетников с 1 октября

«Федеральным государственным учреждениям принять меры по увеличению с 1 октября 2020 г. на 3% обеспечиваемой за счет федерального бюджета оплаты труда», ‒ говорится в постановлении. Кроме бюджетников оклад проиндексируют гражданскому персоналу воинских частей и органов власти, в которых законом предусмотрена военная или приравненная к ней служба.