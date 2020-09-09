ФАС оценила возможность подорожания подсолнечного масла
Причин для существенного роста цен на подсолнечное масло в России в настоящее время нет, рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
«ФАС не видит причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное мало», – говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного регулятора. В ФАС пояснили, что специалисты ведомства проанализировали рынок в связи с сокращением производства масла и пришли к выводу, что прямая связь между объемами производства и ростом цен «как в оптовом, так и в розничном звене» отсутствует.
В ведомстве добавили, что последние пять лет для розничного рынка подсолнечного масла характерна стабильность ценовой ситуации «вне зависимости от объемов производства исходного сырья». Кроме того, российский рынок подсолнечных масел «начиная с 2012 г. является профицитным»: на внутреннее потребление в 2019 г. направлялось 3,6 млн т, в то время как на экспорт – 4,4 млн т.
Ранее РБК со ссылкой на отчет «Совэкона» сообщил, что цены на продукцию из подсолнечника могут вырасти в 2020 г. из-за снижения урожая на 23% по сравнению с 2019 г., что, в свою очередь, вызвано засухой. По оценке экспертов, в 2020 г. в России может быть собрано 11,8 млн т маслосемян – на 23% меньше, чем в 2019 г., так что урожай в 2020 г. может оказаться самым низким с 2017 г., когда было собрано 10,5 млн т.