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ФАС оценила возможность подорожания подсолнечного масла

Ведомости

Причин для существенного роста цен на подсолнечное масло в России в настоящее время нет, рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«ФАС не видит причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное мало», – говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного регулятора. В ФАС пояснили, что специалисты ведомства проанализировали рынок в связи с сокращением производства масла и пришли к выводу, что прямая связь между объемами производства и ростом цен «как в оптовом, так и в розничном звене» отсутствует.

В ведомстве добавили, что последние пять лет для розничного рынка подсолнечного масла характерна стабильность ценовой ситуации «вне зависимости от объемов производства исходного сырья». Кроме того, российский рынок подсолнечных масел «начиная с 2012 г. является профицитным»: на внутреннее потребление в 2019 г. направлялось 3,6 млн т, в то время как на экспорт – 4,4 млн т.

Ранее РБК со ссылкой на отчет «Совэкона» сообщил, что цены на продукцию из подсолнечника могут вырасти в 2020 г. из-за снижения урожая на 23% по сравнению с 2019 г., что, в свою очередь, вызвано засухой. По оценке экспертов, в 2020 г. в России может быть собрано 11,8 млн т маслосемян – на 23% меньше, чем в 2019 г., так что урожай в 2020 г. может оказаться самым низким с 2017 г., когда было собрано 10,5 млн т.

Ранее по теме: Россиян предупредили о возможном росте цен на подсолнечное масло и семечки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных