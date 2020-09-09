ФАС оценила возможность подорожания подсолнечного масла

Ранее РБК со ссылкой на отчет «Совэкона» сообщил, что цены на продукцию из подсолнечника могут вырасти в 2020 г. из-за снижения урожая на 23% по сравнению с 2019 г., что, в свою очередь, вызвано засухой. По оценке экспертов, в 2020 г. в России может быть собрано 11,8 млн т маслосемян – на 23% меньше, чем в 2019 г., так что урожай в 2020 г. может оказаться самым низким с 2017 г., когда было собрано 10,5 млн т.