Минтранс начал формировать консорциум авиаперевозчиков для ДФО

На совещании решили поручить проработку организационных, юридических и финансовых вопросов работы консорциума группе, в состав которой войдут представители Минтранса, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также властей регионов ДФО. План («дорожную карту») по созданию консорциума группа представит в правительство России сразу же, как только он будет готов.