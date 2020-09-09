Минтранс начал формировать консорциум авиаперевозчиков для ДФО
Консорциум дальневосточных авиакомпаний с парком самолетов российского производства будет создан для обеспечения транспортной доступности регионов ДФО. Об сообщили в Министерстве транспорта России по итогам совещания, на котором было принято решение о начале формирования консорциума.
В сообщении ведомства уточняется, что, согласно одному из предложенных вариантов, консорциумом будет управлять авиакомпания «Аврора». «Модель консорциума должна базироваться на долгосрочной масштабной стратегии авиаперевозок, которая позволит входящим в него компаниям приобретать в будущем отечественные воздушные суда», ‒ отмечает пресс-служба министерства.
На совещании решили поручить проработку организационных, юридических и финансовых вопросов работы консорциума группе, в состав которой войдут представители Минтранса, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также властей регионов ДФО. План («дорожную карту») по созданию консорциума группа представит в правительство России сразу же, как только он будет готов.
Президент России Владимир Путин 14 января 2020 г. поручил правительству создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать самолеты отечественного производства и заниматься перевозками на Дальнем Востоке. В создании консорциума заинтересованы и ряд регионов ДФО, и региональные авиакомпании, это стало возможным после подготовительной работы, которую провели Минтранс и Минвостокразвития.