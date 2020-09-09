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Минтранс начал формировать консорциум авиаперевозчиков для ДФО

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Консорциум дальневосточных авиакомпаний с парком самолетов российского производства будет создан для обеспечения транспортной доступности регионов ДФО. Об сообщили в Министерстве транспорта России по итогам совещания, на котором было принято решение о начале формирования консорциума.

В сообщении ведомства уточняется, что, согласно одному из предложенных вариантов, консорциумом будет управлять авиакомпания «Аврора». «Модель консорциума должна базироваться на долгосрочной масштабной стратегии авиаперевозок, которая позволит входящим в него компаниям приобретать в будущем отечественные воздушные суда», ‒ отмечает пресс-служба министерства.

На совещании решили поручить проработку организационных, юридических и финансовых вопросов работы консорциума группе, в состав которой войдут представители Минтранса, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также властей регионов ДФО. План («дорожную карту») по созданию консорциума группа представит в правительство России сразу же, как только он будет готов.

Президент России Владимир Путин 14 января 2020 г. поручил правительству создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать самолеты отечественного производства и заниматься перевозками на Дальнем Востоке. В создании консорциума заинтересованы и ряд регионов ДФО, и региональные авиакомпании, это стало возможным после подготовительной работы, которую провели Минтранс и Минвостокразвития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных